Pixel Watch 4 виявилися найбільш ремонтопридатним смарт годинником

Експерти з ремонту з iFixit розібрали новий розумний годинник Pixel Watch 4 від Google і назвали його найремонтопридатнішим серед усіх сучасних смарт-годин. Таке звання пристрій отримав завдяки використанню гвинтів та ущільнювачів замість клею, що значно полегшує доступ до внутрішніх компонентів.

Ще на презентації Google заявила, що годинник спроектований «з урахуванням можливості обслуговування». Перевірка iFixit підтвердила ці слова — Pixel Watch 4 отримав попередню оцінку 9 із 10 за ремонтопридатність.

Конструктивні особливості Google Pixel Watch 4

Фахівці відзначили кілька ключових інженерних рішень.

Корпус має видимі гвинти, які не знижують ступінь захисту за стандартом IP68 від пилу та води. Деякі з них виконують подвійну функцію – одночасно фіксують задню кришку та стискають ущільнювач, забезпечуючи герметичність.

Акумулятор та вібромотор можна зняти без клею — досить просто відкрутити кріплення.

Дисплей також закріплений виключно гвинтами та герметизований змінним кільцем ущільнювача, яке можна придбати окремо.

За словами iFixit, кругла форма корпусу спростила реалізацію такого рішення — на відміну від квадратних моделей, де таке зробити значно складніше. У результаті розбір Pixel Watch 4 експерти назвали «найзадовільнішим» з усіх, які компанія коли-небудь проводила.