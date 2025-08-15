Умные часы Pebble Time 2 уже доступны для предзаказа за $22515.08.25
Core Devices, компания, возродившая бренд Pebble, представила финальный дизайн нового умного часов Pebble Time 2 и открыла предзаказ. Фирменный стиль узнаваем, но теперь он стал более изящным. Угловатый корпус уступил место более элегантной конструкции из нержавеющей стали. Если в марте производитель показывал лишь черновые рендеры, то теперь продемонстрировал серийный вариант устройства.
Характеристики Pebble Time 2
- Сенсорный 1,5-дюймовый цветной e-paper-экран (64 цвета), разрешение 200×228 пикселей, плотность 202 DPI
- RGB-подсветка
- Микрофон, динамик, компас
- Датчик сердечного ритма, шагомер и трекер сна
- Водозащита IPX8
- Задняя крышка на винтах
- Стандартные 22-мм ремешки
- Автономность до 30 дней
- Вес с ремешком — 48 г
Pebble Time 2 уже доступен для заказа по цене $225, поставки планируются в декабре 2025 года. Заказ можно отменить в любой момент до отправки. Компания уточнила, что владельцы предзаказа на Pebble 2 Duo смогут автоматически сменить его на Time 2 без дополнительных действий. В ближайший месяц всем покупателям отправят опрос.
Возвращение легендарных часов обещает сочетание узнаваемого дизайна, простоты и рекордной автономности. Осталось узнать, удастся ли им вновь завоевать культовый статус.
