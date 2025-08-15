Розумний годинник Pebble Time 2 доступний для попереднього замовлення за $22515.08.25
Core Devices, компанія, що відродила бренд Pebble, представила фінальний дизайн нового розумного годинника Pebble Time 2 і відкрила попереднє замовлення. Фірмовий стиль пізнаваний, але тепер він став більш витонченим. Кутастий корпус поступився місцем більш елегантної конструкції з нержавіючої сталі. Якщо у березні виробник показував лише чернові рендери, то тепер продемонстрував серійний варіант пристрою.
Характеристики Pebble Time 2
- Сенсорний 1,5-дюймовий кольоровий e-paper-екран (64 кольори), роздільна здатність 200×228 пікселів, щільність 202 DPI
- RGB-підсвічування
- Мікрофон, динамік, компас
- Датчик серцевого ритму, крокомір та трекер сну
- Водозахист IPX8
- Задня кришка на гвинтах
- Стандартні 22-мм ремінці
- Автономність до 30 днів
- Вага з ремінцем — 48 г
Pebble Time 2 вже доступний для замовлення за ціною $225, постачання планується у грудні 2025 року. Замовлення можна скасувати будь-коли до відправки. Компанія уточнила, що власники попереднього замовлення на Pebble 2 Duo зможуть автоматично змінити його на Time 2 без додаткових дій. Найближчого місяця всім покупцям надішлють опитування.
Повернення легендарного годинника обіцяє поєднання впізнаваного дизайну, простоти та рекордної автономності. Залишилось дізнатися, чи вдасться їм знову завоювати культовий статус.
