Paint, Блокнот и Ножницы получили большое обновление в Windows 1122.09.25
Microsoft расширяет функциональность стандартных приложений Windows 11, добавляя новые возможности в «Блокнот», Paint и «Ножницы».
«Блокнот»
В приложении появились инструменты на основе искусственного интеллекта для резюмирования, переписывания и генерации текста. Эти функции бесплатно доступны владельцам Copilot+ ПК, а пользователи с подпиской Microsoft 365 смогут переключаться между локальными и облачными моделями. Если подписки нет, работать можно с локальной моделью. Пока поддерживается только английский язык. При желании функции ИИ можно отключить в настройках или удалить приложение, вернувшись к классическому notepad.exe.
Paint
Paint в версии 11.2508.361.0 получил два заметных улучшения. Теперь рисунки можно сохранять как проекты в формате .paint с сохранением всех слоёв, чтобы продолжить работу позже или на другом устройстве. Также добавлен ползунок прозрачности для карандаша и кистей, что позволяет делать более реалистичные мазки и плавные переходы цветов.
«Ножницы»
Программа Snipping Tool (версия 11.2508.24.0) обзавелась функцией Quick Markup. Она позволяет оставлять пометки прямо во время создания скриншота, ещё до его сохранения. Активируется комбинацией Win + Shift + S с выбором Quick Markup (или Ctrl + E). Среди инструментов — ручка, маркер, ластик, фигуры и даже эмодзи. Кроме того, можно изменять область выделения, делиться снимком, запускать визуальный поиск в Bing или использовать Copilot.
Обновление уже распространяется среди участников Windows 11 Insiders в каналах Canary и Dev, а также доступно в сборке Windows 11 25H2 в Release Preview.
