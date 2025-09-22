Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 1122.09.25
Microsoft розширює функціональність стандартних програм Windows 11, додаючи нові можливості в Блокнот, Paint і Ножиці.
«Блокнот»
У додатку з’явилися інструменти на основі штучного інтелекту для резюмування, листування та генерації тексту. Ці функції безкоштовно доступні власникам Copilot+ ПК, а користувачі з підпискою Microsoft 365 зможуть перемикатися між локальними та хмарними моделями. Якщо підписки немає, можна працювати з локальною моделлю. Поки що підтримується тільки англійська мова. За бажанням функції ІІ можна вимкнути в налаштуваннях або видалити програму, повернувшись до класичного notepad.exe.
Paint
Paint у версії 11.2508.361.0 отримав два помітні покращення. Тепер малюнки можна зберігати як проекти у форматі .paint із збереженням всіх шарів, щоб продовжити роботу пізніше або на іншому пристрої. Також доданий повзунок прозорості для олівця та пензлів, що дозволяє робити більш реалістичні мазки та плавні переходи кольорів.
«Ножиці»
Програма Snipping Tool (версія 11.2508.24.0) отримала функцію Quick Markup. Вона дозволяє залишати позначки прямо під час створення скріншота ще до його збереження. Активується комбінацією Win+Shift+S з вибором Quick Markup (або Ctrl+E). Серед інструментів — ручка, маркер, гумка, фігури і навіть емодзі. Крім того, можна змінювати область виділення, ділитися знімком, запускати візуальний пошук у Bing або використовувати Copilot.
Оновлення вже поширюється серед учасників Windows 11 Insiders у каналах Canary та Dev, а також доступне у збірці Windows 11 25H2 у Release Preview.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11 Microsoft Windows
Microsoft розширює функціональність стандартних програм Windows 11, додаючи нові можливості в Блокнот, Paint і Ножиці.
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари Zoom штучний інтелект
Zoom анонсувала запуск функції фотореалістичних ШІ-аватарів, які будуть доступні у сервісі у грудні 2025 року
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня
У Японії роботи замінюють людей які працюють на складах.
Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики
Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі
60% українців використовують ШІ – дослідження Viber