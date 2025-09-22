Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11

Microsoft розширює функціональність стандартних програм Windows 11, додаючи нові можливості в Блокнот, Paint і Ножиці.

«Блокнот»

У додатку з’явилися інструменти на основі штучного інтелекту для резюмування, листування та генерації тексту. Ці функції безкоштовно доступні власникам Copilot+ ПК, а користувачі з підпискою Microsoft 365 зможуть перемикатися між локальними та хмарними моделями. Якщо підписки немає, можна працювати з локальною моделлю. Поки що підтримується тільки англійська мова. За бажанням функції ІІ можна вимкнути в налаштуваннях або видалити програму, повернувшись до класичного notepad.exe.

Paint

Paint у версії 11.2508.361.0 отримав два помітні покращення. Тепер малюнки можна зберігати як проекти у форматі .paint із збереженням всіх шарів, щоб продовжити роботу пізніше або на іншому пристрої. Також доданий повзунок прозорості для олівця та пензлів, що дозволяє робити більш реалістичні мазки та плавні переходи кольорів.

«Ножиці»

Програма Snipping Tool (версія 11.2508.24.0) отримала функцію Quick Markup. Вона дозволяє залишати позначки прямо під час створення скріншота ще до його збереження. Активується комбінацією Win+Shift+S з вибором Quick Markup (або Ctrl+E). Серед інструментів — ручка, маркер, гумка, фігури і навіть емодзі. Крім того, можна змінювати область виділення, ділитися знімком, запускати візуальний пошук у Bing або використовувати Copilot.

Оновлення вже поширюється серед учасників Windows 11 Insiders у каналах Canary та Dev, а також доступне у збірці Windows 11 25H2 у Release Preview.