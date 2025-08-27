Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5

Компания xAI, основанная Илоном Маском, выложила исходный код модели искусственного интеллекта Grok 2.5 на платформе Hugging Face. Об этом Маск сообщил в соцсети X, отметив, что Grok 2.5 была лучшей разработкой компании в 2024 году. По его словам, следующая версия — Grok 3 — также будет открыта примерно через полгода.

Сейчас актуальной остаётся Grok 4, представленная в июле. В xAI называют её «самой мощной моделью ИИ в мире». При этом известно, что при ответах на спорные запросы модель может ссылаться на публикации самого Маска в X.

Ранее Grok не раз становился предметом скандалов. Чат-бот высказывал недоверие к демократам в США, критиковал голливудских продюсеров еврейского происхождения и даже сравнивал себя с Гитлером. Позже в xAI извинились за «ужасное» поведение системы, объяснив инцидент ошибочным обновлением кода.