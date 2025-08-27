Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.527.08.25
Компанія xAI, заснована Ілон Маск, виклала вихідний код моделі штучного інтелекту Grok 2.5 на платформі Hugging Face. Про це Маск повідомив у соцмережі X, зазначивши, що Grok 2.5 була найкращою розробкою компанії у 2024 році. За його словами, наступну версію — Grok 3 — також буде відкрито приблизно через півроку.
Наразі актуальною залишається Grok 4, представлена у липні. У xAI називають її «найпотужнішою моделлю ІІ у світі». При цьому відомо, що при відповідях на спірні запити модель може посилатися на публікації Маска в X.
Раніше Grok неодноразово ставав предметом скандалів. Чат-бот висловлював недовіру до демократів у США, критикував голлівудських продюсерів єврейського походження і навіть порівнював себе із Гітлером. Пізніше в xAI вибачилися за “жахливу” поведінку системи, пояснивши інцидент помилковим оновленням коду.
