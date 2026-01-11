Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч  

Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч11.01.26
Компания Oppo расширила серию смартфонов Reno15, подготовив к выпуску относительно компактную модель Reno15 Pro Mini. Устройство получило 6,32-дюймовый OLED-дисплей, который заметно меньше экранов большинства современных смартфонов с диагональю 6,7–6,8 дюйма, хотя формально модель все же не относится к ультракомпактным.
Oppo Reno15 Pro Mini оснащен экраном с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. За защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass 7i. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 8450, а покупателям предлагаются версии с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.
Несмотря на сравнительно небольшие габариты, устройство получило развитую систему камер. Основной модуль построен на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung HP5 с диафрагмой f/1.8. Перископный телефотообъектив имеет разрешение 50 МП, обеспечивает оптический зум 3,5× и оснащен оптикой со светосилой f/2.8. Ультраширокоугольная камера также использует 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 и поддержкой автофокуса. Фронтальная камера получила разрешение 50 МП и диафрагму f/2.0.
Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 6200 мАч, что выглядит нетипично для смартфона таких размеров. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт по фирменному стандарту SuperVOOC.
Reno15 Pro Mini работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Среди других характеристик заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP66 и IP68, а также обновленный дизайн корпуса. Версии Glacier White и Crystal Pink получили декоративный элемент Ribbon Design, тогда как вариант Cocoa Brown выполнен без этого узора. Во всех модификациях используется задняя стеклянная панель в сочетании с алюминиевой рамкой.
Продажи Oppo Reno15 Pro Mini стартуют 13 января. Стоимость базовой версии с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ составляет около 665 долларов, а вариант с 512 ГБ встроенной памяти оценен примерно в 725 долларов.
