Oppo Reno15 Pro Mini – компактний смартфон з акумулятором 6200 мАг

Компанія Oppo розширила серію смартфонів Reno15, підготувавши до випуску відносно компактну модель Reno15 Pro Mini. Пристрій отримав 6,32-дюймовий OLED-дисплей, який помітно менше екранів більшості сучасних смартфонів з діагоналлю 6,7-6,8 дюйма, хоча формально модель все ж таки не відноситься до ультракомпактних.

Oppo Reno15 Pro Mini оснащений екраном з роздільною здатністю FHD+ та підтримкою частоти оновлення 120 Гц. За захист екрана відповідає скло Gorilla Glass 7i. В основі смартфона лежить процесор MediaTek Dimensity 8450, а покупцям пропонуються версії з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ.

Незважаючи на порівняно невеликі габарити, пристрій отримав розвинену систему камер. Основний модуль побудований на 200-мегапіксельному сенсорі Samsung HP5 із діафрагмою f/1.8. Перископний телефотооб’єктив має роздільну здатність 50 МП, забезпечує оптичний зум 3,5× та оснащений оптикою зі світлосилою f/2.8. Ультраширококутна камера також використовує 50-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f/2.0 та підтримкою автофокусу. Фронтальна камера отримала дозвіл 50 МП та діафрагму f/2.0.

Автономну роботу забезпечує акумулятор ємністю 6200 мАг, що нетипово виглядає для смартфона таких розмірів. Підтримується швидка провідна зарядка потужністю 80 Вт за стандартом SuperVOOC.

Reno15 Pro Mini працює під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Серед інших характеристик заявлений захист від води та пилу за стандартами IP66 та IP68, а також оновлений дизайн корпусу. Версії Glacier White та Crystal Pink отримали декоративний елемент Ribbon Design, тоді як варіант Cocoa Brown виконаний без цього візерунка. У всіх модифікаціях використовується задня скляна панель у поєднанні з алюмінієвою рамкою.

Продажі Oppo Reno15 Pro Mini стартують 13 січня. Вартість базової версії з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ становить близько 665 доларів, а варіант із 512 ГБ вбудованої пам’яті оцінений приблизно в 725 доларів.