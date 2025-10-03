Opera выпустила платный браузер Neon с искусственным интеллектом03.10.25
Opera официально запустила новый AI-браузер Neon — это не просто инструмент для просмотра сайтов, а полноценный помощник, который может выполнять задачи вместо пользователя. Благодаря функции Neon Do, работающей локально без отправки данных в облако, браузер способен самостоятельно открывать и закрывать вкладки, собирать данные, заполнять формы и автоматизировать рутинные действия.
Основные возможности
- Tasks — рабочие пространства, где Neon «запоминает» действия пользователя, систематизирует вкладки и помогает лучше управлять процессами.
- Cards — готовые шаблоны запросов, которые можно комбинировать и использовать повторно для ускорения работы.
- Make — модуль для создания сайтов, мини-приложений, отчётов и других материалов с возможностью экспорта в файлы или ссылки.
Условия использования
Финальная версия Opera Neon уже готова, но распространяется постепенно. При этом браузер стал платным продуктом — $19.99 в месяц за полный доступ к AI-функциям. Очевидно, что такая подписка рассчитана на профессионалов, для которых искусственный интеллект действительно экономит время и помогает в рабочих процессах.
Конкуренция
Будущее Opera Neon напрямую зависит от того, насколько полезными окажутся его инструменты в реальной работе. Конкуренция на рынке высокая: Microsoft уже интегрировала Copilot в Edge без отдельной дорогой подписки, а недавно появился AI-браузер Perplexity. Поэтому Opera Neon предстоит непростая борьба за аудиторию, несмотря на сильный бренд и лояльность пользователей.
