Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом03.10.25
Opera офіційно запустила новий AI-браузер Neon – це не просто інструмент для перегляду сайтів, а повноцінний помічник, який може виконувати завдання замість користувача. Завдяки функції Neon Do, що працює локально без надсилання даних у хмару, браузер здатний самостійно відкривати та закривати вкладки, збирати дані, заповнювати форми та автоматизувати рутинні дії.
Основні можливості
- Tasks — робочі простори, де Neon «запам’ятовує» дії користувача, систематизує вкладки та допомагає краще керувати процесами.
- Cards — готові шаблони запитів, які можна комбінувати та використовувати повторно для прискорення роботи.
- Make — модуль для створення сайтів, міні-додатків, звітів та інших матеріалів з можливістю експорту до файлів або посилань.
Умови використання
Фінальна версія Opera Neon вже готова, але поступово поширюється. Браузер став платним продуктом — $19.99 на місяць за повний доступ до AI-функцій. Очевидно, що така підписка розрахована на професіоналів, для яких штучний інтелект справді економить час та допомагає у робочих процесах.
Конкуренція
Майбутнє Opera Neon залежить від того, наскільки корисними виявляться його інструменти в реальній роботі. Конкуренція на ринку висока: Microsoft вже інтегрувала Copilot у Edge без окремої дорогої підписки, а нещодавно з’явився AI-браузер Perplexity. Тому Opera Neon має непросту боротьбу за аудиторію, незважаючи на сильний бренд і лояльність користувачів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом Opera браузер штучний інтелект
Opera офіційно запустила новий AI-браузер Neon – це не просто інструмент для перегляду сайтів, а повноцінний помічник, який може виконувати завдання замість користувача
Xiaomi випустила телевізор Redmi TV X 2026 для геймерів – матриця 85” Mini LED із частотою 288 Гц Redmi Xiaomi ігри телевізор
Xiaomi офіційно представила телевізор Redmi TV X 2026, який став найбільшим та технологічно просунутим пристроєм у серії.
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом
Xiaomi випустила телевізор Redmi TV X 2026 для геймерів – матриця 85” Mini LED із частотою 288 Гц
Adobe Premiere для iPhone з ШІ-інструментами підтримує 4K HDR. На Android буде пізніше
Виробники чіпів заробляють все більше, але за TSMC більше 2/3 частки
Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €180
Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra отримав акумулятор 192 Вт·год – тиждень роботи в режимі очікування
Завдяки ШІ ринкова капіталізація NVIDIA перевищила $4,5 трлн.
Штучний інтелект у Microsoft Word, PowerPoint та Excel працюватиме замість користувача?
Представлено перший винищувач-безпілотник CA-1 Europa
Google додасть у Chrome пошук за цитатою з відео на YouTube
Electronic Arts продадуть за $55 млрд приватним інвесторам