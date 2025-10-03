Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом

Opera офіційно запустила новий AI-браузер Neon – це не просто інструмент для перегляду сайтів, а повноцінний помічник, який може виконувати завдання замість користувача. Завдяки функції Neon Do, що працює локально без надсилання даних у хмару, браузер здатний самостійно відкривати та закривати вкладки, збирати дані, заповнювати форми та автоматизувати рутинні дії.

Основні можливості

Tasks — робочі простори, де Neon «запам’ятовує» дії користувача, систематизує вкладки та допомагає краще керувати процесами.

Cards — готові шаблони запитів, які можна комбінувати та використовувати повторно для прискорення роботи.

Make — модуль для створення сайтів, міні-додатків, звітів та інших матеріалів з можливістю експорту до файлів або посилань.

Умови використання

Фінальна версія Opera Neon вже готова, але поступово поширюється. Браузер став платним продуктом — $19.99 на місяць за повний доступ до AI-функцій. Очевидно, що така підписка розрахована на професіоналів, для яких штучний інтелект справді економить час та допомагає у робочих процесах.

Конкуренція

Майбутнє Opera Neon залежить від того, наскільки корисними виявляться його інструменти в реальній роботі. Конкуренція на ринку висока: Microsoft вже інтегрувала Copilot у Edge без окремої дорогої підписки, а нещодавно з’явився AI-браузер Perplexity. Тому Opera Neon має непросту боротьбу за аудиторію, незважаючи на сильний бренд і лояльність користувачів.