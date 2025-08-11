OpenAI запустила новую версию ИИ чат-бота GPT-5: что нового?11.08.25
OpenAI официально представила GPT-5 — первую «унифицированную» модель компании, сочетающую быструю реакцию с режимом углублённого размышления. Она заменит GPT-4 в ChatGPT и способна выполнять как сложные технические задачи (разработка приложений, подготовка исследований), так и повседневные действия вроде управления календарём.
Ключевые особенности — переключение между режимами и снижение частоты «галлюцинаций» до 4,8% в режиме размышления (против 20–22% у предшественников).
Результаты тестов
- SWE-bench Verified (реальные задачи с GitHub): 74,9% с первой попытки, немного опередив Claude Opus 4.1 (74,5%).
- GPQA Diamond (вопросы уровня PhD): 89,4% — выше, чем у Claude Opus 4.1 (80,9%) и Grok 4 Heavy (88,9%).
- HealthBench Hard Hallucinations (точность в медицинской тематике): 1,6% галлюцинаций против 12,9% у GPT-4o.
- В Tau-bench показала смешанные результаты: лучше на сайтах розничной торговли, но чуть слабее на сайтах авиакомпаний.
Новые функции ChatGPT
Появились четыре стиля «персонажей» для ответов: Циник, Робот, Слушатель и Зануда. GPT-5 доступна всем пользователям, но у подписчиков Plus ($20) увеличены лимиты, а у Pro ($200) ограничений нет. Корпоративные тарифы получат GPT-5 на следующей неделе.
Доступ в API: три версии — gpt-5, gpt-5-mini и gpt-5-nano, стоимость от $1,25 за млн входных токенов.
