OpenAI запустила нову версію ШІ чат-бота GPT-5: що нового?11.08.25
OpenAI офіційно представила GPT-5 – першу «уніфіковану» модель компанії, що поєднує швидку реакцію з режимом поглибленого роздуму. Вона замінить GPT-4 ChatGPT і здатна виконувати як складні технічні завдання (розробка додатків, підготовка досліджень), так і повсякденні дії на кшталт управління календарем.
Ключові особливості — перемикання між режимами та зниження частоти галюцинацій до 4,8% у режимі роздумів (проти 20–22% у попередників).
Результати тестів
- SWE-bench Verified (реальні завдання з GitHub): 74,9% з першої спроби, трохи випередивши Claude Opus 4.1 (74,5%).
- GPQA Diamond (питання рівня PhD): 89,4% — вище, ніж у Claude Opus 4.1 (80,9%) та Grok 4 Heavy (88,9%).
- HealthBench Hard Hallucinations (точність у медичній тематиці): 1,6% галюцинацій проти 12,9% у GPT-4o.
- У Tau-bench показала змішані результати: краще на сайтах роздрібної торгівлі, але трохи слабше на сайтах авіакомпаній.
Нові функції ChatGPT 5
З’явилися чотири стилі «персонажів» для відповідей: Цинік, Робот, Слухач і Зануда. GPT-5 доступна всім користувачам, але у передплатників Plus ($20) збільшені ліміти, а Pro ($200) обмежень немає. Корпоративні тарифи отримають GPT-5 наступного тижня.
Доступ до API: три версії – gpt-5, gpt-5-mini та gpt-5-nano, вартість від $1,25 за млн вхідних токенів.
