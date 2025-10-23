OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas – новый браузер, объединяющий привычный просмотр веб-страниц с возможностями ШИ-ассистента ChatGPT. В отличие от классических браузеров, Atlas не просто показывает сайты, а взаимодействует с ними, помогая пользователю выполнять задания непосредственно на странице.

Пока ChatGPT Atlas доступен для macOS, а версии для Windows, iOS и Android появятся позже. Воспользоваться браузером могут все подписчики ChatGPT — от Free до Enterprise.

OpenAI позиционирует Atlas как «помощника в вебе», сопровождающего пользователя в работе с контентом. В браузере есть интегрированная память — ChatGPT может запоминать, какие сайты вы просматривали, и использовать эту информацию в следующих запросах. Например, можно попросить: «подведи итоги вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе» или «продолжение исследования идей для подарков».

Пользователь полностью контролирует свои данные – можно удалять, архивировать или выключать сохранение памяти. OpenAI по умолчанию может использовать анонимизированный контент для улучшения моделей, но это можно отключить в настройках.

Еще одна ключевая функция – режим агента. ChatGPT может действовать прямо в браузере: искать товары, бронировать события, заполнять формы или анализировать страницы. OpenAI отмечает, что агент не имеет доступа к системе, не выполняет код и не может взаимодействовать с другими приложениями, а на финансовых сайтах всегда запрашивает подтверждение действий.

Скачать ChatGPT Atlas можно уже сейчас с chatgpt.com/atlas – браузер поддерживает импорт паролей, закладок и истории из других приложений.