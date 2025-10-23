OpenAI представила ChatGPT Atlas – браузер із вбудованим ШІ

Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas – новий браузер, який поєднує звичний перегляд веб-сторінок із можливостями ШІ-помічника ChatGPT. На відміну від класичних браузерів, Atlas не просто показує сайти, а взаємодіє з ними, допомагаючи користувачеві виконувати завдання безпосередньо на сторінці.

Поки ChatGPT Atlas доступний для macOS, а версії для Windows, iOS та Android з’являться пізніше. Скористатися браузером можуть усі передплатники ChatGPT – від Free до Enterprise.

OpenAI позиціонує Atlas як “помічника в Інтернеті”, що супроводжує користувача в роботі з контентом. У браузері є інтегрована пам’ять — ChatGPT може запам’ятовувати, які сайти ви переглядали, та використовувати цю інформацію у наступних запитах. Наприклад, можна попросити: “Підбив підсумки вакансії, які я дивився минулого тижня” або “продовження дослідження ідей для подарунків”.

Користувач повністю контролює свої дані – можна видаляти, архівувати чи вимикати збереження пам’яті. За умовчанням OpenAI може використовувати анонімізований контент для покращення моделей, але це можна відключити в налаштуваннях.

Ще одна ключова функція – режим агента. ChatGPT може діяти безпосередньо у браузері: шукати товари, бронювати події, заповнювати форми або аналізувати сторінки. OpenAI зазначає, що агент не має доступу до системи, не виконує коду і не може взаємодіяти з іншими додатками, а на фінансових сайтах завжди запитує підтвердження дій.

Завантажити ChatGPT Atlas можна вже зараз із chatgpt.com/atlas – браузер підтримує імпорт паролів, закладок та історії з інших програм.