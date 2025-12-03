OpenAI добавит рекламу в ChatGPT

OpenAI в ближайшее время может добавить показ рекламы в чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает австрийский инженер-программист Тибор Блахо, который обнаружил соответствующие признаки в бета-версии Android-приложения ChatGPT, пишет Engadget. По его данным, в коде приложения встречаются строки, связанные с рекламными функциями.

В частности, в версии приложения 1.2025.329 зафиксированы ссылки на «рекламную функцию», «поисковую рекламу» и «витрину контента». Этот выпуск пока недоступен для широкого круга пользователей, однако найденные элементы могут указывать на подготовку компании к внедрению рекламных механизмов.

Ранее издание The Information сообщало, что OpenAI рассматривает возможность показа рекламы в ChatGPT с учётом данных памяти или истории переписки пользователей. Генеральный директор компании Сэм Альтман неоднократно комментировал эту тему.

В прошлом году на выступлении в Гарвардской бизнес-школе он охарактеризовал сочетание рекламы и искусственного интеллекта как «особенно тревожное» и отметил, что это может быть «последним вариантом бизнес-модели». При этом он подчеркнул, что не выступает категорически против такого подхода.

Несколько месяцев спустя, в первом эпизоде официального подкаста OpenAI, Альтман вновь заявил, что компания не исключает интеграцию рекламы, однако конкретный способ её реализации ещё не определён.

На данный момент неизвестно, где именно могут появиться рекламные блоки в ChatGPT, однако наиболее вероятно, что они коснутся бесплатного тарифа, который уже ограничен по количеству сообщений, объёму памяти и вычислительным возможностям.