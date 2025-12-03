OpenAI додасть рекламу в ChatGPT  

OpenAI додасть рекламу в ChatGPT03.12.25
OpenAI найближчим часом може додати показ реклами до чат-боту ChatGPT. Про це повідомляє австрійський інженер-програміст Тібор Блахо, який виявив відповідні ознаки у бета-версії Android-додатку ChatGPT, пише Engadget. За його даними, у коді програми зустрічаються рядки, пов’язані з рекламними функціями.
Зокрема, у версії додатка 1.2025.329 зафіксовано посилання на рекламну функцію, пошукову рекламу та вітрину контенту. Цей випуск поки недоступний для широкого кола користувачів, проте знайдені елементи можуть вказувати на підготовку компанії до рекламних механізмів.
Раніше видання The Information повідомляло, що OpenAI розглядає можливість показу реклами в ChatGPT з урахуванням даних пам’яті або історії листування користувачів. Генеральний директор компанії Сем Альтман неодноразово коментував цю тему.
Минулого року на виступі у Гарвардській бізнес-школі він охарактеризував поєднання реклами та штучного інтелекту як «особливо тривожне» та зазначив, що це може бути «останнім варіантом бізнес-моделі». При цьому він наголосив, що не виступає категорично проти такого підходу.
Через кілька місяців, у першому епізоді офіційного подкасту OpenAI, Альтман знову заявив, що компанія не виключає інтеграцію реклами, проте конкретний спосіб її реалізації ще не визначений.
На даний момент невідомо, де саме можуть з’явитися рекламні блоки в ChatGPT, проте найімовірніше, що вони стосуватимуться безкоштовного тарифу, який вже обмежений за кількістю повідомлень, обсягом пам’яті та обчислювальними можливостями.
