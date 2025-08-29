OnePlus Nord Buds 3R — бюджетные TWS-навушники с рекордной автономностью29.08.25
Главной особенностью наушников OnePlus Nord Buds 3R стала впечатляющая автономность — до 54 часов работы с зарядным кейсом, что является рекордом для линейки Nord и одним из лучших показателей на рынке.
Наушники OnePlus Nord Buds 3R оснащены 12,4 мм драйверами и поддерживают Dolby Atmos и Dirac Audio Tuner для объемного звучания при прослушивании музыки, просмотре видео и играх. Bluetooth 5.3 с низкой задержкой до 47 мс делает модель интересной для геймеров, а поддержка Google Fast Pair и возможность подключения к двум устройствам одновременно повышает удобство использования.
Быстрая зарядка позволяет получить до 7 часов работы всего за 10 минут, а сертификат TUV Rheinland Battery Health гарантирует стабильность даже после 1000 циклов зарядки. Наушники оснащены двумя микрофонами с ИИ для шумоподавления и защиты от ветра во время звонков.
Кроме того, Nord Buds 3R поддерживают функции Aqua Touch для управления касаниями, Tap 2 Take для активации камеры телефона, голосового помощника, Find My Earbuds и инструменты перевода на базе ИИ.
