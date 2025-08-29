OnePlus Nord Buds 3R – бюджетні TWS-навушники з рекордною автономністю

Головною особливістю навушників OnePlus Nord Buds 3R стала вражаюча автономність — до 54 годин роботи із зарядним кейсом, що є рекордом для лінійки Nord та одним із найкращих показників на ринку.

Навушники OnePlus Nord Buds 3R оснащені 12,4 мм драйверами та підтримують Dolby Atmos та Dirac Audio Tuner для об’ємного звучання при прослуховуванні музики, перегляді відео та іграх. Bluetooth 5.3 з низькою затримкою до 47 мс робить модель цікавою для геймерів, а підтримка Google Fast Pair та можливість підключення до двох пристроїв одночасно підвищує зручність використання.

Швидка зарядка дозволяє отримати до 7 годин роботи за 10 хвилин, а сертифікат TUV Rheinland Battery Health гарантує стабільність навіть після 1000 циклів зарядки. Навушники оснащені двома мікрофонами з ІІ для шумоподавлення та захисту від вітру під час дзвінків.

Крім того, Nord Buds 3R підтримують функції Aqua Touch для керування дотиками, Tap 2 Take для активації камери телефону, голосового помічника, Find My Earbuds та інструменти перекладу на базі ШІ.