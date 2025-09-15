Объём рынка игр достигнет $188,8 млрд в 2025 году. Это на 4,4% больше чем в 2024-м

Согласно данным звіту Newzoo, на который ссылается GamesIndustry.biz, у 2025 году мировой рынок видеоигр может достичь объема в 188,8 миллиарда долларов. Это на 3,4% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Наибольший прирост ожидается в сегменте консолей. Прогнозируется увеличение на 5,5%, что в денежном выражении составит 45,9 миллиарда долларов. Аналитики объясняют динаміку запуском портативной Nintendo Switch 2, а также ростом стоимости программного обеспечения и появлением крупных релизов.

Мобильный сегмент сохранит лидерство и обеспечит основную часть доходов индустрии. Его объем в 2025 году оценивается в 103 миллиарда долларов. При этом специалисты отмечают проблемы с видимостью новых проектов, поскольку магазины приложений и цифровые маркетплейсы перенасыщены играми.

Рынок ПК-игр, по прогнозам, вырастет на 2,5% и составит 39,9 миллиарда долларов, что эквивалентно 21% общего дохода. Существенный вклад в зростання забезпечать релизы первой половины 2025 года, среди которых Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows и Kingdom Come: Deliverance 2.

Общая численность игроков по итогам года увеличится до 3,6 миллиарда человек, что на 4,4% больше, чем годом ранее. В сегменте мобильного гейминга показатель достигнет 3 миллиардов игроков. Количество пользователей консолей вырастет до 645 миллионов, а аудитория ПК-геймеров составит 936 миллионов.

Из общей базы в 3,6 миллиарда человек около 1,6 миллиарда будут оплачивать игры, что соответствует 44% всех пользователей. Средние годовые траты одного игрока составят приблизительно 119,7 доллара.