Обсяг ринку ігор досягне $188,8 млрд 2025 року. Це на 4,4% більше ніж 2024-го

Згідно з даними звіту Newzoo, на який посилається GamesIndustry.biz, у 2025 році світовий ринок відеоігор може досягти обсягу 188,8 мільярда доларів. Це на 3,4% більше у порівнянні з показником минулого року.

Найбільший приріст очікується у сегменті консолей. Прогнозується збільшення на 5,5%, що у грошах становитиме 45,9 мільярда доларів. Аналітики пояснюють динаміку запуском портативної Nintendo Switch 2, а також зростанням вартості програмного забезпечення та появою великих релізів.

Мобільний сегмент збереже лідерство та забезпечить основну частину доходів індустрії. Його обсяг у 2025 році оцінюється у 103 мільярди доларів. При цьому фахівці відзначають проблеми з видимістю нових проектів, оскільки магазини програм та цифрові маркетплейси перенасичені іграми.

Ринок ПК-ігор, за прогнозами, зросте на 2,5% і становитиме 39,9 мільярда доларів, що еквівалентно 21% загального доходу. Істотний внесок у зростання забезпечуватимуть релізи першої половини 2025 року, серед яких Monster Hunter Wilds, Assassin’s Creed Shadows та Kingdom Come: Deliverance 2.

Загальна кількість гравців за підсумками року збільшиться до 3,6 мільярда осіб, що на 4,4% більше, ніж роком раніше. У сегменті мобільного геймінгу показник сягне 3 мільярдів гравців. Кількість користувачів консолей зросте до 645 мільйонів, а аудиторія ПК-геймерів становитиме 936 мільйонів.

Із загальної бази в 3,6 мільярда чоловік близько 1,6 мільярда оплачуватимуть ігри, що відповідає 44% усіх користувачів. Середні річні витрати одного гравця становитимуть приблизно 119,7 долара.