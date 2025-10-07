Обновлённый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащен экраном 144 Гц

Lenovo выпустила новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen), который получил мощное оборудование и экран с повышенной частотой обновления 144 Гц. Модель ориентирована на пользователей, которым нужен производительный планшет для работы, учёбы и развлечений.

Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2944×1840 пикселей. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение при прокрутке, играх и просмотре видео. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 8300, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ типа UFS 4.0.

Планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт — до 80% заряд набирается примерно за час. За звук отвечают четыре динамика JBL с технологией Dolby Atmos, обеспечивающей объёмное звучание. Корпус выполнен из алюминия, благодаря чему устройство выглядит премиально и остаётся прочным.

В Китае Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) оценивается в $195 за версию с 8/128 ГБ памяти и $205 за вариант с 8 и 256 ГБ.