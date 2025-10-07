Обновлённый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащен экраном 144 Гц07.10.25
Lenovo выпустила новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen), который получил мощное оборудование и экран с повышенной частотой обновления 144 Гц. Модель ориентирована на пользователей, которым нужен производительный планшет для работы, учёбы и развлечений.
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2944×1840 пикселей. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение при прокрутке, играх и просмотре видео. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 8300, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ типа UFS 4.0.
Планшет получил аккумулятор ёмкостью 10 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт — до 80% заряд набирается примерно за час. За звук отвечают четыре динамика JBL с технологией Dolby Atmos, обеспечивающей объёмное звучание. Корпус выполнен из алюминия, благодаря чему устройство выглядит премиально и остаётся прочным.
В Китае Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) оценивается в $195 за версию с 8/128 ГБ памяти и $205 за вариант с 8 и 256 ГБ.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Обновлённый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащен экраном 144 Гц Lenovo планшет
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2944×1840 пикселей. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение при прокрутке
Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99 Google искусственный интеллект колонка
Колонка Google Home с Gemini оснащена собственным процессором, который обрабатывает работу ИИ локально, без подключения к облаку.
Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99
Сканы документов пользователей Discord были украдены
Microsoft удорожает подписку Game Pass в Украине
Мини-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 получил новые процессоры AMD Zen 4
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M07 получил 6 лет обновлений ПО
Биткоин перевалил за $125 000
Выпущена последняя модель Ford Focus ST
В Украине запустят онлайн мониторинг вредных выбросов
Xiaomi побила рекорд продаж электромобилей — 40 000 за месяц
Электровелосипед Audi eMTB 2.0 стоит $5850
В США создали биороботов из человеческих клеток
Opera выпустила платный браузер Neon с искусственным интеллектом