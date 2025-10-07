Оновлений планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений екраном 144 Гц07.10.25
Lenovo випустила новий планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen), який отримав потужне обладнання та екран з підвищеною частотою оновлення 144 Гц. Модель орієнтована на користувачів, яким потрібен продуктивний планшет для роботи, навчання та розваг.
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений 12,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2944×1840 пікселів. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне зображення під час прокручування, ігор та перегляду відео. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 8300, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та накопичувачем на 128 або 256 ГБ типу UFS 4.0.
Планшет отримав акумулятор ємністю 10200 мА · год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт – до 80% заряд набирається приблизно за годину. За звук відповідають чотири динаміки JBL із технологією Dolby Atmos, що забезпечує об’ємне звучання. Корпус виконаний з алюмінію, завдяки чому пристрій має преміальний вигляд і залишається міцним.
У Китаї Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) оцінюється в $195 за версію з 8/128 ГБ пам’яті та $205 за варіант з 8 та 256 ГБ.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Оновлений планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений екраном 144 Гц Lenovo планшет
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений 12,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2944×1840 пікселів. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне зображення під час прокручування
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99 Google колонка штучний інтелект
Колонка Google Home з Gemini оснащена власним процесором, який обробляє роботу ШІ локально, без підключення до хмари.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850
У США створили біороботи з людських клітин
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом