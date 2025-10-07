Оновлений планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений екраном 144 Гц

Lenovo випустила новий планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen), який отримав потужне обладнання та екран з підвищеною частотою оновлення 144 Гц. Модель орієнтована на користувачів, яким потрібен продуктивний планшет для роботи, навчання та розваг.

Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений 12,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2944×1840 пікселів. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне зображення під час прокручування, ігор та перегляду відео. За продуктивність відповідає чіп MediaTek Dimensity 8300, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та накопичувачем на 128 або 256 ГБ типу UFS 4.0.

Планшет отримав акумулятор ємністю 10200 мА · год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт – до 80% заряд набирається приблизно за годину. За звук відповідають чотири динаміки JBL із технологією Dolby Atmos, що забезпечує об’ємне звучання. Корпус виконаний з алюмінію, завдяки чому пристрій має преміальний вигляд і залишається міцним.

У Китаї Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) оцінюється в $195 за версію з 8/128 ГБ пам’яті та $205 за варіант з 8 та 256 ГБ.