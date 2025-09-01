NVIDIA заработала во II квартале 2025 года на 56 % больше, чем годом ранее

Во втором квартале 2025 года компания NVIDIA зафиксировала доход в размере 46,7 миллиарда долларов, что на 56% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На центры обработки данных пришлось 41,1 миллиарда долларов выручки, из которых около 27 миллиардов обеспечили чипы на базе новой архитектуры Blackwell. Чистая прибыль составила 26,4 миллиарда долларов, что на 59% превышает показатель годичной давности.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг в комментарии для инвесторов назвал Blackwell ключевой платформой искусственного интеллекта и отметил, что именно вокруг неё сейчас разворачивается мировая конкуренция. По его словам, к 2030 году глобальные затраты на инфраструктуру ИИ могут достичь 3–4 триллионов долларов, и он считает такую сумму оправданной для ближайших пяти лет.

В отчёте также подчёркивается роль NVIDIA в запуске gpt-oss — открытых моделей OpenAI, способных обрабатывать до 1,5 миллиона токенов в секунду на одной системе Blackwell GB200 NVL72.

При этом компания столкнулась с трудностями на китайском рынке. Продажи чипа H20 в Китае не осуществлялись, однако NVIDIA получила 650 миллионов долларов от клиентов в других странах. Ранее в этом месяце компания представила новый ускоритель искусственного интеллекта B30 и направила запрос правительству США с просьбой разрешить его поставки китайским заказчикам.

На фоне этих событий стоит отметить рост конкурентов: один из китайских производителей недавно увеличил свою капитализацию на 40 миллиардов долларов благодаря резкому росту доходов, который составил 4000%. Такой всплеск связан с повышенным спросом на локальные разработки на фоне рисков ограничения доступа к американским технологиям.