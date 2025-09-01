NVIDIA заробила у II кварталі 2025 року на 56% більше, ніж роком раніше01.09.25
У другому кварталі 2025 року компанія NVIDIA зафіксувала дохід у розмірі 46,7 мільярда доларів, що на 56% більше у порівнянні з тим самим періодом минулого року.
На центри обробки даних припало 41,1 мільярда доларів виторгу, з яких близько 27 мільярдів забезпечили чіпи на базі нової архітектури Blackwell. Чистий прибуток склав 26,4 мільярда доларів, що на 59% перевищує показник річної давності.
Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг у коментарі для інвесторів назвав Blackwell ключовою платформою штучного інтелекту та зазначив, що саме навколо неї зараз розгортається світова конкуренція. За його словами, до 2030 року глобальні витрати на інфраструктуру ІІ можуть сягнути 3–4 трильйони доларів, і він вважає таку суму виправданою для найближчих п’яти років.
У звіті також підкреслюється роль NVIDIA у запуску gpt-oss – відкритих моделей OpenAI, здатних обробляти до 1,5 мільйона токенів на секунду на одній системі Blackwell GB200 NVL72.
При цьому компанія зіштовхнулася із труднощами на китайському ринку. Продаж чіпа H20 у Китаї не здійснювався, проте NVIDIA отримала 650 мільйонів доларів від клієнтів в інших країнах. Раніше цього місяця компанія представила новий прискорювач штучного інтелекту B30 і направила запит уряду США з проханням дозволити його постачання китайським замовникам.
На тлі цих подій варто відзначити зростання конкурентів: один із китайських виробників нещодавно збільшив свою капіталізацію на 40 мільярдів доларів завдяки різкому зростанню доходів, що склало 4000%. Такий сплеск пов’язаний із підвищеним попитом на локальні розробки на тлі ризиків обмеження доступу до американських технологій.
