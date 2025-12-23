NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now  

NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now23.12.25
Компания NVIDIA со следующего месяца начнёт вводить месячный лимит в 100 часов в сервисе GeForce Now на всех платных пользователей. Ранее это ограничение, введённое в январе 2025 года, касалось только новых подписчиков, однако с 1 января 2026 года оно будет применяться и к действующим клиентам сервиса. Об этом сообщает издание Tech Spot.
В NVIDIA объясняют принятое решение стремлением сохранить стабильную работу платформы, высокую скорость потоковой передачи и минимальные очереди для пользователей без изменения стоимости подписки. В рамках всех платных тарифов базовые 100 часов включены по умолчанию, однако при превышении установленного лимита пользователям придётся оплачивать дополнительное время.
Для тарифа Performance, стоимость которого составляет 9,99 доллара в месяц, пакет из дополнительных 15 часов обойдётся в 2,99 доллара. Владельцы подписки Ultimate за аналогичное расширение лимита будут платить 5,99 доллара. Бесплатный вариант GeForce Now официально не имеет месячного ограничения по часам, однако сопровождается часовыми игровыми сессиями, использованием менее производительных серверов и увеличенным временем ожидания в очередях.
Один из пользователей Reddit под ником appleroyales провёл собственные расчёты и показал, как меняются расходы в зависимости от ежедневного времени, проведённого в играх. При игре около трёх часов в день суммарное время за месяц составляет примерно 91 час, что укладывается в установленный лимит. Однако уже при четырёх часах в день, или около 122 часов в месяц, фактическая стоимость подписки возрастает до 15,97 доллара для тарифа Performance и до 31,97 доллара для Ultimate.
Если пользователь играет по пять часов ежедневно, ежемесячные расходы увеличиваются до 21,95 доллара для Performance и 43,95 доллара для Ultimate. При шести часах игры в день эта сумма достигает 27,93 и 55,93 доллара соответственно. В пересчёте на год активный подписчик тарифа Ultimate может потратить около 671 доллара, а за пятилетний период сумма превысит 2600 долларов, что сопоставимо с ценой производительного игрового компьютера.
В NVIDIA подчёркивают, что изменения затронут лишь небольшую часть аудитории сервиса. По данным компании, в среднем более 100 часов в месяц в GeForce Now проводят только около 6% пользователей. Вместе с тем приведённые расчёты показывают, что для наиболее активных игроков облачный гейминг при таких условиях достаточно быстро теряет финансовую привлекательность.
