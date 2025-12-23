NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now  

NVIDIA вводить обмеження для всіх користувачів GeForce Now23.12.25
Компанія NVIDIA з наступного місяця почне вводити місячний ліміт 100 годин у сервісі GeForce Now на всіх платних користувачів. Раніше це обмеження, введене в січні 2025 року, стосувалося лише нових передплатників, проте з 1 січня 2026 року воно застосовуватиметься і до клієнтів сервісу, що діють. Про це повідомляє видання Tech Spot.
У NVIDIA пояснюють ухвалене рішення прагненням зберегти стабільну роботу платформи, високу швидкість потокової передачі та мінімальні черги для користувачів без зміни вартості підписки. В рамках всіх платних тарифів базові 100 годин включені за замовчуванням, проте при перевищенні встановленого ліміту користувачам доведеться сплачувати додатковий час.
Для тарифу Performance, вартість якого становить 9,99 долара на місяць, пакет із додаткових 15 годин обійдеться у 2,99 долара. Власники підписки Ultimate за аналогічне розширення ліміту платитимуть 5,99 доларів. Безкоштовний варіант GeForce Now офіційно не має місячного обмеження по годинах, проте супроводжується годинними ігровими сесіями, використанням менш продуктивних серверів та збільшеним часом очікування у чергах.
Один із користувачів Reddit під ніком appleroyales провів власні розрахунки та показав, як змінюються витрати залежно від щоденного часу, проведеного в іграх. При грі близько трьох годин на день сумарний час за місяць становить приблизно 91 годину, що укладається у встановлений ліміт. Проте вже за чотирьох годин на день, або близько 122 годин на місяць, фактична вартість підписки зростає до 15,97 долара для тарифу Performance і до 31,97 долара для Ultimate.
Якщо користувач грає по п’ять годин щодня, щомісячні витрати збільшуються до 21,95 доларів для Performance і 43,95 доларів для Ultimate. За шість годин гри на день ця сума досягає 27,93 і 55,93 долара відповідно. У перерахунку на рік активний передплатник тарифу Ultimate може витратити близько 671 долара, а за п’ятирічний період сума перевищить 2600 доларів, що можна порівняти з ціною продуктивного ігрового комп’ютера.
У NVIDIA підкреслюють, що зміни торкнуться лише невеликої частини аудиторії сервісу. За даними компанії, в середньому понад 100 годин на місяць у GeForce Now проводять лише близько 6% користувачів. Разом з тим, наведені розрахунки показують, що для найбільш активних гравців хмарний геймінг за таких умов досить швидко втрачає фінансову привабливість.
