NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40

NVIDIA расширила возможности приложения NVIDIA App для ПК, добавив глобальные настройки DLSS и технологию Smooth Motion для большего числа видеокарт.

Главное изменение — глобальное переприсвоение режима DLSS: теперь пользователи могут включить DLSS Frame Generation или DLSS Super Resolution сразу во всех играх, без необходимости настраивать каждую по отдельности.

Важное новшество — Smooth Motion, технология генерации кадров на уровне драйвера. Раньше она была доступна только для серии RTX 50, теперь её получили и владельцы RTX 40. Она обеспечивает более плавный геймплей в играх без встроенной поддержки DLSS Frame Generation и работает вместе с DLSS Super Resolution и другими алгоритмами апскейлинга.

По данным NVIDIA, Smooth Motion способна почти удвоить FPS. Однако тесты PC Gamer показали прирост на уровне 33–44%, при этом в некоторых играх возможны артефакты. В Sons of the Forest и Peak качество картинки оказалось высоким.

Кроме того, NVIDIA App теперь включает больше функций старой «Панели управления», таких как анизотропная фильтрация, сглаживание, ambient occlusion и NVIDIA Surround. Компания планирует полностью заменить старое ПО единым приложением, объединяющим GeForce Experience и Control Panel.

Обновление уже доступно в бета-версии с 19 августа, а публичный релиз для всех пользователей ожидается на следующей неделе.