NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 4022.08.25
NVIDIA расширила возможности приложения NVIDIA App для ПК, добавив глобальные настройки DLSS и технологию Smooth Motion для большего числа видеокарт.
Главное изменение — глобальное переприсвоение режима DLSS: теперь пользователи могут включить DLSS Frame Generation или DLSS Super Resolution сразу во всех играх, без необходимости настраивать каждую по отдельности.
Важное новшество — Smooth Motion, технология генерации кадров на уровне драйвера. Раньше она была доступна только для серии RTX 50, теперь её получили и владельцы RTX 40. Она обеспечивает более плавный геймплей в играх без встроенной поддержки DLSS Frame Generation и работает вместе с DLSS Super Resolution и другими алгоритмами апскейлинга.
По данным NVIDIA, Smooth Motion способна почти удвоить FPS. Однако тесты PC Gamer показали прирост на уровне 33–44%, при этом в некоторых играх возможны артефакты. В Sons of the Forest и Peak качество картинки оказалось высоким.
Кроме того, NVIDIA App теперь включает больше функций старой «Панели управления», таких как анизотропная фильтрация, сглаживание, ambient occlusion и NVIDIA Surround. Компания планирует полностью заменить старое ПО единым приложением, объединяющим GeForce Experience и Control Panel.
Обновление уже доступно в бета-версии с 19 августа, а публичный релиз для всех пользователей ожидается на следующей неделе.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40 NVIDIA видеокарта обновление
NVIDIA расширила возможности приложения NVIDIA App для ПК, добавив глобальные настройки DLSS и технологию Smooth Motion для большего числа видеокарт.
Представлены смартфоны Redmi Note 15 Redmi Xiaomi смартфон
Xiaomi представила Redmi Note 15 и еще две модели Note 15 Pro и Pro+. Модели получили заметные изменения по сравнению с серией Redmi Note 14.
NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40
Представлены смартфоны Redmi Note 15
В Украине заработала первая гос услуга с ИИ
Google: 87% разработчиков игр используют искусственный интеллект
Рецензии игр в Steam теперь группируются по языку
Бренду Radeon исполнилось 25 лет, ATI могла отмечать 40-летие
Темный режим Windows наконец-то получил темные диалоговые окна
Lucid Gravity X — концепт электрического внедорожника с запасом хода 724 км и динамикой спорткара
Grammarly запустила 8 новых ИИ-помощников
Дональд Трамп хочет поднять пошлины на импорт чипов до 300 %
Toyota Prius PHEV на етаноле сокращает выбросы CO₂ до 90%