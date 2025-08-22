NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 4022.08.25
NVIDIA розширила можливості програми NVIDIA App для ПК, додавши глобальні налаштування DLSS та технологію Smooth Motion для більшої кількості відеокарт.
Головна зміна — глобальне переприсвоєння режиму DLSS: тепер користувачі можуть увімкнути DLSS Frame Generation або DLSS Super Resolution одразу у всіх іграх, без необхідності налаштовувати кожну окремо.
Важлива новація – Smooth Motion, технологія генерації кадрів на рівні драйвера. Раніше вона була доступна тільки для серії RTX 50, тепер її отримали і власники RTX 40. Вона забезпечує плавніший геймплей в іграх без вбудованої підтримки DLSS Frame Generation і працює разом з DLSS Super Resolution та іншими алгоритмами апскейлінгу.
За даними NVIDIA, Smooth Motion здатна майже подвоїти FPS. Проте тести PC Gamer показали приріст лише на рівні 33–44%, у деяких іграх можливі артефакти. У Sons of the Forest і Peak якість картинки виявилася високою.
Крім того, NVIDIA App тепер включає більше функцій старої “Панелі управління”, таких як анізотропна фільтрація, згладжування, ambient occlusion та NVIDIA Surround. Компанія планує повністю замінити старе програмне забезпечення єдиним додатком, що об’єднує GeForce Experience і Control Panel.
Оновлення вже доступне у бета-версії з 19 серпня, а публічний реліз для всіх користувачів очікується наступного тижня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 40 NVIDIA відеокарта оновлення
NVIDIA розширила можливості програми NVIDIA App для ПК, додавши глобальні налаштування DLSS та технологію Smooth Motion для більшої кількості відеокарт.
Представлені смартфони Redmi Note 15 Redmi Xiaomi смартфон
Xiaomi представила Redmi Note 15 та ще дві моделі Note 15 Pro та Pro+. Моделі отримали помітні зміни порівняно із серією Redmi Note 14.
NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 40
Представлені смартфони Redmi Note 15
В Україні запрацювала перша державна послуга з ШІ
Google: 87% розробників ігор використовують штучний інтелект
Рецензії ігор у Steam тепер групуються за мовою
Бренду Radeon виповнилося 25 років, ATI могла відзначати 40-річчя
Темний режим Windows нарешті отримав темні діалогові вікна
Lucid Gravity X – концепт електричного позашляховика із запасом ходу 724 км та динамікою спорткара
Samsung Galaxy Buds 3 FE – дешевша версія флагманських навушників
Grammarly запустила 8 нових ШІ-помічників
Дональд Трамп хоче підняти мита на імпорт чіпів до 300%
Toyota Prius PHEV на етанолі зменшує викиди CO₂ до 90%