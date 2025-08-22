NVIDIA увімкнула DLSS для всіх ігор, а Smooth Motion підтримує і відеокартами RTX 40

NVIDIA розширила можливості програми NVIDIA App для ПК, додавши глобальні налаштування DLSS та технологію Smooth Motion для більшої кількості відеокарт.

Головна зміна — глобальне переприсвоєння режиму DLSS: тепер користувачі можуть увімкнути DLSS Frame Generation або DLSS Super Resolution одразу у всіх іграх, без необхідності налаштовувати кожну окремо.

Важлива новація – Smooth Motion, технологія генерації кадрів на рівні драйвера. Раніше вона була доступна тільки для серії RTX 50, тепер її отримали і власники RTX 40. Вона забезпечує плавніший геймплей в іграх без вбудованої підтримки DLSS Frame Generation і працює разом з DLSS Super Resolution та іншими алгоритмами апскейлінгу.

За даними NVIDIA, Smooth Motion здатна майже подвоїти FPS. Проте тести PC Gamer показали приріст лише на рівні 33–44%, у деяких іграх можливі артефакти. У Sons of the Forest і Peak якість картинки виявилася високою.

Крім того, NVIDIA App тепер включає більше функцій старої “Панелі управління”, таких як анізотропна фільтрація, згладжування, ambient occlusion та NVIDIA Surround. Компанія планує повністю замінити старе програмне забезпечення єдиним додатком, що об’єднує GeForce Experience і Control Panel.

Оновлення вже доступне у бета-версії з 19 серпня, а публічний реліз для всіх користувачів очікується наступного тижня.