NVIDIA сократит поставки видеокарт GeForce RTX 50

По информации китайского форума Board Channels, NVIDIA может сократить производство видеокарт серии GeForce RTX 50 на 30–40% в первой половине 2026 года. Основной причиной называют дефицит памяти как GDDR6 и GDDR7, так и компонентов, связанных с DDR4/DDR5.

Наибольшее сокращение, по слухам, затронет массовые модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti, которые пользуются стабильным спросом у геймеров и профессиональных пользователей.

Источники подчеркивают, что речь идет о временной корректировке производственных объемов, а не об остановке линейки. Во второй половине 2026 года NVIDIA может представить обновленные модели, в том числе серию GeForce RTX 50 Super, что частично снимет напряжение на рынке.

Пока информация носит неофициальный характер, но потенциальное уменьшение поставок может снова привести к дефициту видеокарт, похожему на ситуацию многолетней давности.