NVIDIA сократит поставки видеокарт GeForce RTX 50   

NVIDIA сократит поставки видеокарт GeForce RTX 5021.12.25
По информации китайского форума Board Channels, NVIDIA может сократить производство видеокарт серии GeForce RTX 50 на 30–40% в первой половине 2026 года. Основной причиной называют дефицит памяти как GDDR6 и GDDR7, так и компонентов, связанных с DDR4/DDR5.
Наибольшее сокращение, по слухам, затронет массовые модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti, которые пользуются стабильным спросом у геймеров и профессиональных пользователей.
Источники подчеркивают, что речь идет о временной корректировке производственных объемов, а не об остановке линейки. Во второй половине 2026 года NVIDIA может представить обновленные модели, в том числе серию GeForce RTX 50 Super, что частично снимет напряжение на рынке.
Пока информация носит неофициальный характер, но потенциальное уменьшение поставок может снова привести к дефициту видеокарт, похожему на ситуацию многолетней давности.
