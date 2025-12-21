NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 50   

NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 5021.12.25
По информации китайского форума Board Channels, NVIDIA может сократить производство видеокарт серии GeForce RTX 50 на 30–40% в первой половине 2026 года. Основной причиной называют дефицит памяти как GDDR6 и GDDR7, так и компонентов, связанных с DDR4/DDR5.
Наибольшее сокращение, по слухам, затронет массовые модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5060 Ti, которые пользуются стабильным спросом у геймеров и профессиональных пользователей.
Источники подчеркивают, что речь идет о временной корректировке производственных объемов, а не об остановке линейки. Во второй половине 2026 года NVIDIA может представить обновленные модели, в том числе серию GeForce RTX 50 Super, что частично снимет напряжение на рынке.
Пока информация носит неофициальный характер, но потенциальное уменьшение поставок может снова привести к дефициту видеокарт, похожему на ситуацию многолетней давности.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 50 NVIDIA бізнес відеокарта
NVIDIA може скоротити виробництво відеокарт серії GeForce RTX 50 на 30-40% у першій половині 2026 року
Сучасний Mercedes-Benz Unimog отримав 7,7-літровий V6 Mercedes-Benz автомобіль
В основі концепту лежить Mercedes-Benz Unimog U 4023 з портальними осями, міцною рамою та повним набором блокувань диференціалів. Головною технічною зміною стала заміна стандартного 5,1-літрового дизеля
NVIDIA скоротить постачання відеокарт GeForce RTX 50
Сучасний Mercedes-Benz Unimog отримав 7,7-літровий V6
Honor почне випускати ігрові смартфони
Motorola представила бюджетний смартфон Moto G Power (2026)
МВС України випустило додаток 112 для екстрених викликів
LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo
На росії повністю заблокують YouTube
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac
Rogbid Enduro – захищений смарт-годинник з великим акумулятором на 1100 мАч і ціною всього $30