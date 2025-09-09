NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт

NVIDIA укрепила своё лидерство на рынке дискретных графических процессоров, достигнув рекордной доли — 94% во втором квартале 2025 года. Конкурент AMD контролирует лишь 6%, а Intel в этот раз не получила ни одного процента.

Согласно отчёту Jon Peddie Research (JPR), поставки дискретных GPU выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, а поставки графических ускорителей для дата-центров увеличились на 4,7%. В период с 2024 по 2028 год рынок дискретных видеокарт будет сокращаться в среднем на 5,4% в год, однако установленная база достигнет 163 млн устройств, а 87% настольных ПК будут оснащены дискретной графикой, что поддержит высокий спрос для игр, профессиональных задач и ИИ.

Во втором квартале NVIDIA увеличила свою долю на 2,1%, до 94%, в то время как AMD потеряла 2,1%, остановившись на 6%. Intel осталась на 0%.

Сильные продажи новой серии GeForce RTX 50 (Blackwell) подтвердились и финансовыми результатами компании: в игровом сегменте зафиксирована рекордная выручка. Аналитики ожидают, что в праздничный сезон показатели вырастут ещё больше.

JPR отмечает, что недавно введённые США тарифы вызвали рост цен на топовые видеокарты и сокращение запасов. Карты начального и среднего уровня пока остаются доступными, но покупатели стараются приобрести новые модели по приемлемой цене, пока ситуация не ухудшилась.

До конца года крупных запусков GPU от NVIDIA и AMD не ожидается. Серии RTX 50 (Blackwell) и Radeon RX 9000 (RDNA 4) фактически завершены, а их обновление перенесено на следующий год. Единственная интрига — возможный выпуск Intel Battlemage с повышенной производительностью.