NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт09.09.25
NVIDIA укрепила своё лидерство на рынке дискретных графических процессоров, достигнув рекордной доли — 94% во втором квартале 2025 года. Конкурент AMD контролирует лишь 6%, а Intel в этот раз не получила ни одного процента.
Согласно отчёту Jon Peddie Research (JPR), поставки дискретных GPU выросли на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, а поставки графических ускорителей для дата-центров увеличились на 4,7%. В период с 2024 по 2028 год рынок дискретных видеокарт будет сокращаться в среднем на 5,4% в год, однако установленная база достигнет 163 млн устройств, а 87% настольных ПК будут оснащены дискретной графикой, что поддержит высокий спрос для игр, профессиональных задач и ИИ.
Во втором квартале NVIDIA увеличила свою долю на 2,1%, до 94%, в то время как AMD потеряла 2,1%, остановившись на 6%. Intel осталась на 0%.
Сильные продажи новой серии GeForce RTX 50 (Blackwell) подтвердились и финансовыми результатами компании: в игровом сегменте зафиксирована рекордная выручка. Аналитики ожидают, что в праздничный сезон показатели вырастут ещё больше.
JPR отмечает, что недавно введённые США тарифы вызвали рост цен на топовые видеокарты и сокращение запасов. Карты начального и среднего уровня пока остаются доступными, но покупатели стараются приобрести новые модели по приемлемой цене, пока ситуация не ухудшилась.
До конца года крупных запусков GPU от NVIDIA и AMD не ожидается. Серии RTX 50 (Blackwell) и Radeon RX 9000 (RDNA 4) фактически завершены, а их обновление перенесено на следующий год. Единственная интрига — возможный выпуск Intel Battlemage с повышенной производительностью.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Расскажем об опыте эксплуатации вертикальной мышки Logitech MX Vertical. Долго ли привыкать, что в ней нестандартного и насколько не эргономичны обычные мыши?
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт NVIDIA бизнес видеокарта
NVIDIA укрепила своё лидерство на рынке дискретных графических процессоров, достигнув рекордной доли — 94% во втором квартале 2025 года.
Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов Acer IFA планшет
Планшеты Acer Iconia X12 и Iconia X14 работают на Android 15, оснащены яркими OLED-дисплеями и рассчитаны на мультимедиа, творчество и повседневные задачи.
NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт
Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов
Электрический BMW iX3 имеет запас хода 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex — ноутбук с поворотным дисплеем
Adobe Premiere выходит на iPhone и будет бесплатным
Honda Prelude нового поколения выйдет уже этой осенью
Побит мировой рекорд высоты полета на самолете с солнечными панелями
В Корее одиноким старикам раздают роботов
ChatGPT довел эксдиректора Yahoo до убийства и суицида
Приложение Instagram наконец-то появилось на Apple iPad
Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra с Dimensity 9400+ и Dynamic AMOLED 2X