NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт

NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку дискретних графічних процесорів, досягнувши рекордної частки – 94% у другому кварталі 2025 року. Конкурент AMD контролює лише 6%, а Intel цього разу не отримала жодного відсотка.

Згідно з звітом Jon Peddie Research (JPR), постачання дискретних GPU зросло на 27% порівняно з попереднім кварталом, а постачання графічних прискорювачів для дата-центрів збільшилося на 4,7%. У період з 2024 по 2028 рік ринок дискретних відеокарт скорочуватиметься в середньому на 5,4% на рік, проте встановлена ​​база досягне 163 млн. пристроїв, а 87% настільних ПК будуть оснащені дискретною графікою, що підтримає високий попит для ігор, професійних завдань та ІІ.

У другому кварталі NVIDIA збільшила свою частку на 2,1%, до 94%, тоді як AMD втратила 2,1%, зупинившись на 6%. Intel залишилася на 0%.

Сильні продажі нової серії GeForce RTX 50 (Blackwell) підтвердилися і фінансовими результатами компанії: в ігровому сегменті зафіксовано рекордний виторг. Аналітики очікують, що у святковий сезон показники зростуть ще більше.

JPR зазначає, що нещодавно введені США тарифи викликали зростання цін на топові відеокарти та скорочення запасів. Карти початкового та середнього рівня поки що залишаються доступними, але покупці намагаються придбати нові моделі за прийнятною ціною, доки ситуація не погіршилася.

До кінця року великих запусків GPU від NVIDIA та AMD не очікується. Серії RTX 50 (Blackwell) та Radeon RX 9000 (RDNA 4) фактично завершені, а їхнє оновлення перенесено на наступний рік. Єдина інтрига – можливий випуск Intel Battlemage із підвищеною продуктивністю.