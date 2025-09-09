NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт09.09.25
NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку дискретних графічних процесорів, досягнувши рекордної частки – 94% у другому кварталі 2025 року. Конкурент AMD контролює лише 6%, а Intel цього разу не отримала жодного відсотка.
Згідно з звітом Jon Peddie Research (JPR), постачання дискретних GPU зросло на 27% порівняно з попереднім кварталом, а постачання графічних прискорювачів для дата-центрів збільшилося на 4,7%. У період з 2024 по 2028 рік ринок дискретних відеокарт скорочуватиметься в середньому на 5,4% на рік, проте встановлена база досягне 163 млн. пристроїв, а 87% настільних ПК будуть оснащені дискретною графікою, що підтримає високий попит для ігор, професійних завдань та ІІ.
У другому кварталі NVIDIA збільшила свою частку на 2,1%, до 94%, тоді як AMD втратила 2,1%, зупинившись на 6%. Intel залишилася на 0%.
Сильні продажі нової серії GeForce RTX 50 (Blackwell) підтвердилися і фінансовими результатами компанії: в ігровому сегменті зафіксовано рекордний виторг. Аналітики очікують, що у святковий сезон показники зростуть ще більше.
JPR зазначає, що нещодавно введені США тарифи викликали зростання цін на топові відеокарти та скорочення запасів. Карти початкового та середнього рівня поки що залишаються доступними, але покупці намагаються придбати нові моделі за прийнятною ціною, доки ситуація не погіршилася.
До кінця року великих запусків GPU від NVIDIA та AMD не очікується. Серії RTX 50 (Blackwell) та Radeon RX 9000 (RDNA 4) фактично завершені, а їхнє оновлення перенесено на наступний рік. Єдина інтрига – можливий випуск Intel Battlemage із підвищеною продуктивністю.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що в ній нестандартні і наскільки не ергономічні звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт NVIDIA бізнес відеокарта
NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку дискретних графічних процесорів, досягнувши рекордної частки – 94% у другому кварталі 2025 року.
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів Acer IFA планшет
Планшети Acer Iconia X12 та Iconia X14 працюють на Android 15, оснащені яскравими OLED-дисплеями та розраховані на мультимедіа, творчість та повсякденні завдання.
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії
Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм
Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним
Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені
Суд зобов’язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності користувачів
В Кореї роздають роботів самотнім людям похилого віку
ChatGPT довів ексдиректора Yahoo до вбивства та суїциду
Garmin Fenix 8 Pro перший годинник із супутниковим зв’язком та дисплеями MicroLED
Програма Instagram нарешті з’явилася на Apple iPad
Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X