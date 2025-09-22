NVIDIA инвестирует $5 млрд в Intel22.09.25
NVIDIA и Intel объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого планируют разработку нескольких поколений продуктов для дата-центров и персональных компьютеров. Основное внимание будет уделено объединению технологии NVIDIA NVLink с экосистемой x86, что, по замыслу компаний, должно дать клиентам более передовые решения.
В рамках соглашения NVIDIA инвестирует 5 млрд долларов в обыкновенные акции Intel по цене 23,28 доллара за акцию. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия и одобрению регуляторов.
Сотрудничество предусматривает совместную разработку специализированных процессоров на архитектуре x86 для центров обработки данных, которые будут интегрированы в ИИ-платформы NVIDIA. Для сегмента ПК Intel займётся выпуском систем-на-чипе (SoC) x86 с интегрированными графическими процессорами NVIDIA RTX. Эти решения должны обеспечить запуск мощных CPU и GPU в едином формате для разных категорий компьютеров.
«Это историческое партнёрство объединяет искусственный интеллект и ускоренные вычисления NVIDIA с процессорами Intel и широкой экосистемой x86. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для новой эры вычислительной техники», — заявил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.
Напомним, что в конце августа 2025 года правительство США также получило 10% акций Intel. Пакет был оплачен грантами на 8,9 млрд долларов, выделенными компании в рамках Chips Act 2022, принятого при администрации Джо Байдена.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Часы Garmin Venu 4 получили LED-фонарик и улучшенный мониторинг сна Garmin умные часы
Garmin представила новые умные часы Venu 4 и более компактную версию Venu 4S, подняв минимальную цену линейки до $549 — на $100 дороже предыдущей модели Venu 3
В Google Discover появятся посты из социальных сетей YouTube, X и Instagram Google социальные сети
Google анонсировала интеграцию в ленту новостей коротких видео YouTube Shorts, а также публикаций из Instagram и X.
Часы Garmin Venu 4 получили LED-фонарик и улучшенный мониторинг сна
NVIDIA инвестирует $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus — мышь-напальчник которой не нужна поверхность
В Японии роботы заменяют работающих на складах людей
Nothing Ear (3) – первые TWS-наушники с микрофоном в зарядном кейсе
Logitech Pro X2 Superstrike — мышка с аналоговыми переключателями с тактильным откликом
60% украинцев используют ИИ — исследование Viber
Google говорит что ИИ делает поиск лучше и одновременно что открытый интернет стагнирует
ChatGPT получит родительский контроль
Jaguar Land Rover экстренно остановила производство из-за кибератаки
Spotify позволит бесплатно выбирать песни, без покупки подписки