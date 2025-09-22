NVIDIA инвестирует $5 млрд в Intel

NVIDIA и Intel объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого планируют разработку нескольких поколений продуктов для дата-центров и персональных компьютеров. Основное внимание будет уделено объединению технологии NVIDIA NVLink с экосистемой x86, что, по замыслу компаний, должно дать клиентам более передовые решения.

В рамках соглашения NVIDIA инвестирует 5 млрд долларов в обыкновенные акции Intel по цене 23,28 доллара за акцию. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия и одобрению регуляторов.

Сотрудничество предусматривает совместную разработку специализированных процессоров на архитектуре x86 для центров обработки данных, которые будут интегрированы в ИИ-платформы NVIDIA. Для сегмента ПК Intel займётся выпуском систем-на-чипе (SoC) x86 с интегрированными графическими процессорами NVIDIA RTX. Эти решения должны обеспечить запуск мощных CPU и GPU в едином формате для разных категорий компьютеров.

«Это историческое партнёрство объединяет искусственный интеллект и ускоренные вычисления NVIDIA с процессорами Intel и широкой экосистемой x86. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для новой эры вычислительной техники», — заявил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Напомним, что в конце августа 2025 года правительство США также получило 10% акций Intel. Пакет был оплачен грантами на 8,9 млрд долларов, выделенными компании в рамках Chips Act 2022, принятого при администрации Джо Байдена.