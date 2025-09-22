NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel

NVIDIA та Intel оголосили про стратегічне партнерство, в рамках якого планують розробку кількох поколінь продуктів для дата-центрів та персональних комп’ютерів. Основна увага буде приділена об’єднанню технології NVIDIA NVLink з екосистемою x86, що, за задумом компаній, має надати клієнтам більш передові рішення.

У рамках угоди NVIDIA інвестує 5 млрд доларів у звичайні акції Intel за ціною 23,28 долара за акцію. Угода підлягає стандартним умовам закриття та схвалення регуляторів.

Співпраця передбачає спільну розробку спеціалізованих процесорів на архітектурі x86 для центрів обробки даних, які будуть інтегровані в ІІ-платформи NVIDIA. Для сегменту ПК Intel займеться випуском систем-на-чіпі (SoC) x86 з інтегрованими графічними процесорами NVIDIA RTX. Ці рішення повинні забезпечити запуск потужних CPU та GPU в єдиному форматі для різних категорій комп’ютерів.

«Це історичне партнерство поєднує штучний інтелект та прискорені обчислення NVIDIA з процесорами Intel та широкою екосистемою x86. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для нової ери обчислювальної техніки», — заявив засновник та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року уряд США також отримав 10% акцій Intel. Пакет був сплачений грантами на 8,9 млрд доларів, виділеними компанії в рамках Chips Act 2022, ухваленого при адміністрації Джо Байдена.