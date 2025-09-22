NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel22.09.25
NVIDIA та Intel оголосили про стратегічне партнерство, в рамках якого планують розробку кількох поколінь продуктів для дата-центрів та персональних комп’ютерів. Основна увага буде приділена об’єднанню технології NVIDIA NVLink з екосистемою x86, що, за задумом компаній, має надати клієнтам більш передові рішення.
У рамках угоди NVIDIA інвестує 5 млрд доларів у звичайні акції Intel за ціною 23,28 долара за акцію. Угода підлягає стандартним умовам закриття та схвалення регуляторів.
Співпраця передбачає спільну розробку спеціалізованих процесорів на архітектурі x86 для центрів обробки даних, які будуть інтегровані в ІІ-платформи NVIDIA. Для сегменту ПК Intel займеться випуском систем-на-чіпі (SoC) x86 з інтегрованими графічними процесорами NVIDIA RTX. Ці рішення повинні забезпечити запуск потужних CPU та GPU в єдиному форматі для різних категорій комп’ютерів.
«Це історичне партнерство поєднує штучний інтелект та прискорені обчислення NVIDIA з процесорами Intel та широкою екосистемою x86. Разом ми розширимо наші екосистеми та закладемо основу для нової ери обчислювальної техніки», — заявив засновник та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.
Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року уряд США також отримав 10% акцій Intel. Пакет був сплачений грантами на 8,9 млрд доларів, виділеними компанії в рамках Chips Act 2022, ухваленого при адміністрації Джо Байдена.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Годинник Garmin Venu 4 отримав LED-ліхтарик та покращений моніторинг сну Garmin смарт-годинник
Garmin представила новий розумний годинник Venu 4 і компактнішу версію Venu 4S, піднявши мінімальну ціну лінійки до $549 — на $100 дорожче попередньої моделі Venu 3
У Google Discover з’являться пости із соціальних мереж YouTube, X та Instagram Google соціальні мережі
Google анонсувала інтеграцію в стрічку новин коротких відео YouTube Shorts, а також публікацій із Instagram та X.
NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel
Mausware Finger Maus – миша-напальчник якій не потрібна поверхня
У Японії роботи замінюють людей які працюють на складах.
Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики
Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі
Logitech Pro X2 Superstrike – мишка з аналоговими перемикачами з тактильним відгуком
60% українців використовують ШІ – дослідження Viber
ChatGPT отримає батьківський контроль
Jaguar Land Rover екстрено зупинила виробництво через кібератаки