Nvidia GeForce RTX 4060 снова в лидерах Steam  

В конце осени в статистике Steam снова произошли заметные изменения, и ноутбуки с мобильной NVIDIA GeForce RTX 4060 вернули себе первое место среди самых распространенных игровых видеокарт. После короткой потери лидерства в октябре эта модель снова возглавила рейтинг, набрав долю 4,44% и прибавив 0,14 процентного пункта. На второе место опустилась прошлогодняя лидер RTX 3060 с 4,33%, а третью позицию с незначительным снижением заняла десктопная RTX 4060.
В списке по-прежнему не видно дискретных Radeon — ни одна карта AMD не попала в первую десятку, и только интегрированные графические решения закрывают ее конец, что свидетельствует об их широком присутствии в доступных системах.
Новые видеокарты Nvidia в Steam
Новое поколение Nvidia двигается постепенно, но почти все модели демонстрируют прирост. Наиболее возросла десктопная RTX 5070, которая получила дополнительные 0,35 процентного пункта и теперь имеет 2,23%, опередив RTX 4070 и подобравшись к топ-10. Движение в сторону увеличения части также заметно в RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti. Только мобильная RTX 5060 осталась без изменений.
В ноябрьской статистике Steam увеличивается количество пользователей с интегрированными GPU, а также картами, оснащенными 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти, тогда как большинство все еще использует 8 ГБ.
AMD в рейтинге Steam
Ситуация для AMD в сегменте видеокарт остается напряженной. Самые популярные модели компании RX 6600 и RX 7800 XT расположены ближе к середине длинного рейтинга и не демонстрируют прорыва. Серия Radeon RX 9000 в списке отсутствует вообще, что разительно контрастирует с показателями продаж некоторых ритейлеров. Доля дискретной графики AMD на рынке не превышает 6%, несмотря на то, что компания выпустила ряд новых моделей, получивших положительные отзывы в обзорах.
А процессорное направление для AMD выглядит более удачно. Доля Ryzen у Steam продолжает расти и достигла 42,61%, тогда как Intel снизилась до 57,3%. Позиции Windows 11 также окрепли: операционная система набрала более 65% и продолжает вытеснять Windows 10, доля которой упала ниже трети. Даже жалобы на понижение производительности в некоторых играх не помешали переходу пользователей на обновленную ОС.
Текущие данные Steam в целом выглядят предсказуемо и пока не демонстрируют влияния подорожания памяти, которое впоследствии может сказаться на ценах компонентов, в частности, видеокарт.
