Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam  

Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam05.12.25
Наприкінці осені у статистиці Steam знову відбулися помітні зміни, і ноутбуки з мобільною NVIDIA GeForce RTX 4060 повернули собі перше місце серед найпоширеніших ігрових відеокарт. Після короткої втрати лідерства в жовтні ця модель знову очолила рейтинг, набравши 4,44% і додавши 0,14 процентного пункту. На друге місце опустилася торішня лідерка RTX 3060 з 4,33%, а третю позицію з незначним зниженням зайняла десктопна RTX 4060.
У списку, як і раніше, не видно дискретних Radeon — жодна карта AMD не потрапила в першу десятку, і тільки інтегровані графічні рішення закривають її кінець, що свідчить про їхню широку присутність у доступних системах.
Нові відеокарти Nvidia у Steam
Нове покоління Nvidia рухається поступово, але майже всі моделі демонструють приріст. Найбільш зросла десктопна RTX 5070, яка отримала додаткові 0,35 процентного пункту і тепер має 2,23%, випередивши RTX 4070 та підібравшись до топ-10. Рух у бік збільшення частини також помітний у RTX 5060, RTX 5060 Ti та RTX 5070 Ti. Лише мобільна RTX 5060 залишилася без змін.
У статистиці листопаду Steam збільшується кількість користувачів з інтегрованими GPU, а також картами, оснащеними 12 ГБ і 16 ГБ відеопам’яті, тоді як більшість все ще використовує 8 ГБ.
AMD у рейтингу Steam
Ситуація для AMD у сегменті відеокарт залишається напруженою. Найпопулярніші моделі RX 6600 і RX 7800 XT розташовані ближче до середини довгого рейтингу і не демонструють прориву. Серія Radeon RX 9000 у списку відсутня взагалі, що разюче контрастує з показниками продажу деяких рітейлерів. Частка дискретної графіки AMD на ринку не перевищує 6%, незважаючи на те, що компанія випустила низку нових моделей, які отримали позитивні відгуки в оглядах.
А процесорний напрямок для AMD виглядає вдало. Частка Ryzen у Steam продовжує зростати і сягнула 42,61%, тоді як Intel знизилася до 57,3%. Позиції Windows 11 також зміцніли: операційна система набрала понад 65% і продовжує витісняти Windows 10, частка якої впала нижче за третину. Навіть скарги на зниження продуктивності деяких іграх не завадили переходу користувачів на оновлену ОС.
Поточні дані Steam загалом виглядають передбачувано і поки не демонструють впливу подорожчання пам’яті, яке згодом може позначитися на цінах компонентів, зокрема відеокарт.
