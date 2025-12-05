 

Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam

05.12.25

Steam

 

Наприкінці осені у статистиці Steam знову відбулися помітні зміни, і ноутбуки з мобільною NVIDIA GeForce RTX 4060 повернули собі перше місце серед найпоширеніших ігрових відеокарт. Після короткої втрати лідерства в жовтні ця модель знову очолила рейтинг, набравши 4,44% і додавши 0,14 процентного пункту. На друге місце опустилася торішня лідерка RTX 3060 з 4,33%, а третю позицію з незначним зниженням зайняла десктопна RTX 4060.

 

У списку, як і раніше, не видно дискретних Radeon — жодна карта AMD не потрапила в першу десятку, і тільки інтегровані графічні рішення закривають її кінець, що свідчить про їхню широку присутність у доступних системах.

 

Нові відеокарти Nvidia у Steam

 

Нове покоління Nvidia рухається поступово, але майже всі моделі демонструють приріст. Найбільш зросла десктопна RTX 5070, яка отримала додаткові 0,35 процентного пункту і тепер має 2,23%, випередивши RTX 4070 та підібравшись до топ-10. Рух у бік збільшення частини також помітний у RTX 5060, RTX 5060 Ti та RTX 5070 Ti. Лише мобільна RTX 5060 залишилася без змін.

 

У статистиці листопаду Steam збільшується кількість користувачів з інтегрованими GPU, а також картами, оснащеними 12 ГБ і 16 ГБ відеопам’яті, тоді як більшість все ще використовує 8 ГБ.

 

AMD у рейтингу Steam

 

Ситуація для AMD у сегменті відеокарт залишається напруженою. Найпопулярніші моделі RX 6600 і RX 7800 XT розташовані ближче до середини довгого рейтингу і не демонструють прориву. Серія Radeon RX 9000 у списку відсутня взагалі, що разюче контрастує з показниками продажу деяких рітейлерів. Частка дискретної графіки AMD на ринку не перевищує 6%, незважаючи на те, що компанія випустила низку нових моделей, які отримали позитивні відгуки в оглядах.

 

А процесорний напрямок для AMD виглядає вдало. Частка Ryzen у Steam продовжує зростати і сягнула 42,61%, тоді як Intel знизилася до 57,3%. Позиції Windows 11 також зміцніли: операційна система набрала понад 65% і продовжує витісняти Windows 10, частка якої впала нижче за третину. Навіть скарги на зниження продуктивності деяких іграх не завадили переходу користувачів на оновлену ОС.

 

Поточні дані Steam загалом виглядають передбачувано і поки не демонструють впливу подорожчання пам’яті, яке згодом може позначитися на цінах компонентів, зокрема відеокарт.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
122
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

25.11.25
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
views
29
comments 0
Sony SRS-XP500

Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки

25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей

НовиниNews
05.12.25 | 09.50
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam  
Steam

Поточні дані Steam загалом виглядають передбачувано і поки не демонструють впливу подорожчання пам’яті, яке згодом може позначитися на цінах компонентів

05.12.25 | 06.32
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
Google Search Generative Experience (SGE)

Google продовжує розширювати використання штучного інтелекту у своїх сервісах, і виходить не дуже

05.12.25 | 09.50
Nvidia GeForce RTX 4060 знову в лідерах Steam
05.12.25 | 06.32
Google тестує генерування заголовків новин штучним інтелектом
04.12.25 | 18.55
Огидні светри Microsoft цього року присвячені Clippy, Xbox та Zune
04.12.25 | 16.20
Дослідження: 25% українців втратили у зарплаті
04.12.25 | 13.08
Samsung анонсувала перший 2 нм процесор Exynos 2600
04.12.25 | 10.02
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
04.12.25 | 07.19
Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі
03.12.25 | 18.44
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
03.12.25 | 16.08
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
03.12.25 | 13.40
Геймерський монітор AOC U27G4XM оснащений Mini-LED підсвічуванням, яскравістю до 1200 ніт та частотою оновлення до 320 Гц
03.12.25 | 10.36
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
03.12.25 | 07.25
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
02.12.25 | 19.08
Ігровий монітор MSI MAG 275QF E20 із частотою 200 Гц коштує трохи більше $100
02.12.25 | 16.21
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
02.12.25 | 13.11
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей