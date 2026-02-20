Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника  

Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника20.02.26
Компания Google провела официальную презентацию смартфона Google Pixel 10a среднего ценового сегмента. Новинка получила минимальные аппаратные изменения по сравнению с предшественником, но сохранила доступную стартовую стоимость.
Что известно о характеристиках
Google Pixel 10a оснащен 6,3-дюймовым Plastic OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2424×1080 пикселей и пиковой яркостью до 2000 нит. Смартфон получил защиту корпуса по стандарту IP68 и новое стекло Corning Gorilla Glass 7i, пришедшее на смену Gorilla Glass 3.
Основой устройства явился процессор Google Tensor G4. Модель доступна с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 3.1 без поддержки карт памяти.
Одним из заметных внешних изменений стал переработанный блок камер – теперь полностью интегрирован в корпус без выступа. При этом сами модули остались без изменений: основная камера на 48 Мп, ультраширокий сенсор на 13 Мп, передняя камера на 13 Мп и поддержка записи видео до 4K при 60 кадрах в секунду.
Автономность и программная поддержка
Смартфон получил аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт и ускоренной беспроводной зарядки Qi. Среди новшеств также поддержка Bluetooth 6.0.
Pixel 10a работает под управлением Android 16 и, по заявлению компании, будет получать обновление в течение семи лет.
Цена и доступность
Стартовая цена Pixel 10a составляет $499 – на уровне предыдущего поколения. В рамках предзаказа версия с 256 ГБ памяти предлагается со значительной скидкой за $284. В странах Европы стоимость более высокая: например, в Германии смартфон оценивается в 549 евро без акционных предложений.
Модель доступна в цветах Obsidian, Fog, Lavender и Berry. Предзаказ уже открыт, а начало продаж запланировано на 4 марта.
