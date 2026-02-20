Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника

Компания Google провела официальную презентацию смартфона Google Pixel 10a среднего ценового сегмента. Новинка получила минимальные аппаратные изменения по сравнению с предшественником, но сохранила доступную стартовую стоимость.

Что известно о характеристиках

Google Pixel 10a оснащен 6,3-дюймовым Plastic OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2424×1080 пикселей и пиковой яркостью до 2000 нит. Смартфон получил защиту корпуса по стандарту IP68 и новое стекло Corning Gorilla Glass 7i, пришедшее на смену Gorilla Glass 3.

Основой устройства явился процессор Google Tensor G4. Модель доступна с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ стандарта UFS 3.1 без поддержки карт памяти.

Одним из заметных внешних изменений стал переработанный блок камер – теперь полностью интегрирован в корпус без выступа. При этом сами модули остались без изменений: основная камера на 48 Мп, ультраширокий сенсор на 13 Мп, передняя камера на 13 Мп и поддержка записи видео до 4K при 60 кадрах в секунду.

Автономность и программная поддержка

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт и ускоренной беспроводной зарядки Qi. Среди новшеств также поддержка Bluetooth 6.0.

Pixel 10a работает под управлением Android 16 и, по заявлению компании, будет получать обновление в течение семи лет.

Цена и доступность

Стартовая цена Pixel 10a составляет $499 – на уровне предыдущего поколения. В рамках предзаказа версия с 256 ГБ памяти предлагается со значительной скидкой за $284. В странах Европы стоимость более высокая: например, в Германии смартфон оценивается в 549 евро без акционных предложений.

Модель доступна в цветах Obsidian, Fog, Lavender и Berry. Предзаказ уже открыт, а начало продаж запланировано на 4 марта.