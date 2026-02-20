 

Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника

20.02.26

Google Pixel 10a

 

Компанія Google провела офіційну презентацію смартфона Google Pixel 10a середнього цінового сегмента. Новинка отримала мінімальні апаратні зміни порівняно із попередником, але зберегла доступну стартову вартість.

 

Що відомо про характеристики

 

Google Pixel 10a оснащений 6,3-дюймовим Plastic OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2424×1080 пікселів та піковою яскравістю до 2000 ніт. Смартфон отримав захист корпусу за стандартом IP68 та нове скло Corning Gorilla Glass 7i, що прийшло на зміну Gorilla Glass 3.

 

Основою пристрою став процесор Google Tensor G4. Модель доступна з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем на 128 або 256 ГБ стандарту UFS 3.1 без підтримки карток пам’яті.

 

Одним із помітних зовнішніх змін став перероблений блок камер – тепер повністю інтегрований у корпус без виступу. При цьому самі модулі залишилися без змін: основна камера на 48 Мп, ультраширокий сенсор на 13 Мп, передня камера на 13 Мп та підтримка запису відео до 4K при 60 кадрах на секунду.

 

Автономність та програмна підтримка

 

Смартфон отримав акумулятор ємністю 5100 мАг з підтримкою провідної зарядки 45 Вт та прискореної бездротової зарядки Qi. Серед новацій також підтримка Bluetooth 6.0.

 

Pixel 10a працює під управлінням Android 16 і, за заявою компанії, отримуватиме оновлення протягом семи років.

 

Ціна та доступність

 

Стартова ціна Pixel 10a складає $499 – на рівні попереднього покоління. В рамках попереднього замовлення версія з 256 ГБ пам’яті пропонується зі значною знижкою за $284. У країнах Європи вартість вища: наприклад, у Німеччині смартфон оцінюється у 549 євро без акційних пропозицій.

 

Модель доступна у кольорах Obsidian, Fog, Lavender та Berry. Замовлення вже відкрито, а початок продажів заплановано на 4 березня.


