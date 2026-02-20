Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника  

Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника20.02.26
Компанія Google провела офіційну презентацію смартфона Google Pixel 10a середнього цінового сегмента. Новинка отримала мінімальні апаратні зміни порівняно із попередником, але зберегла доступну стартову вартість.
Що відомо про характеристики
Google Pixel 10a оснащений 6,3-дюймовим Plastic OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2424×1080 пікселів та піковою яскравістю до 2000 ніт. Смартфон отримав захист корпусу за стандартом IP68 та нове скло Corning Gorilla Glass 7i, що прийшло на зміну Gorilla Glass 3.
Основою пристрою став процесор Google Tensor G4. Модель доступна з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем на 128 або 256 ГБ стандарту UFS 3.1 без підтримки карток пам’яті.
Одним із помітних зовнішніх змін став перероблений блок камер – тепер повністю інтегрований у корпус без виступу. При цьому самі модулі залишилися без змін: основна камера на 48 Мп, ультраширокий сенсор на 13 Мп, передня камера на 13 Мп та підтримка запису відео до 4K при 60 кадрах на секунду.
Автономність та програмна підтримка
Смартфон отримав акумулятор ємністю 5100 мАг з підтримкою провідної зарядки 45 Вт та прискореної бездротової зарядки Qi. Серед новацій також підтримка Bluetooth 6.0.
Pixel 10a працює під управлінням Android 16 і, за заявою компанії, отримуватиме оновлення протягом семи років.
Ціна та доступність
Стартова ціна Pixel 10a складає $499 – на рівні попереднього покоління. В рамках попереднього замовлення версія з 256 ГБ пам’яті пропонується зі значною знижкою за $284. У країнах Європи вартість вища: наприклад, у Німеччині смартфон оцінюється у 549 євро без акційних пропозицій.
Модель доступна у кольорах Obsidian, Fog, Lavender та Berry. Замовлення вже відкрито, а початок продажів заплановано на 4 березня.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника Google смартфон
Google Pixel 10a оснащений 6,3-дюймовим Plastic OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2424×1080 пікселів та піковою яскравістю до 2000 ніт
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня Google події у світі
Конференція Google I/O 2026 традиційно виступає центральним майданчиком для презентації оновлень мобільної платформи Android та сервісів компанії.
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla