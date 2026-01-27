Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей

27.01.26

Apple AirTag

 

Впервые за 5 лет с момента выхода оригинальной версии Apple представила новое поколение AirTag — умного трекера, который помогает пользователям отслеживать и находить вещи с помощью приложения Find My.

 

Ключевые обновления включают новый Bluetooth-чип, который увеличивает радиус действия (без уточнения конкретных цифр), а также чип Ultra Wideband, как в iPhone 17 и iPhone Air. Он улучшил точность определения расстояния на 50% по сравнению с первым поколением. Речь идет о функции Precision Finding, доступной на Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 и более новых устройствах.

 

Кроме того, новый AirTag получил вдвое более громкий динамик с обновлённым звуком — сигнал устройства будет слышен на расстоянии на 50% большем, чем у предыдущей модели.

 

В остальном второе поколение AirTag практически не отличается от оригинала: сохранён тот же дизайн, а для питания по-прежнему используется батарейка-таблетка CR2032, которой хватает примерно на год работы до необходимости замены.

 

Цена AirTag стартует с $29. Также доступен комплект из четырёх устройств за $99 и брелок AirTag FineWoven за $35, который предлагается в цветах Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss и Black и поддерживает гравировку инициалов. Устройство совместимо с iPhone на iOS 26 и новее, а также с iPad на iPadOS 26 или более поздних версиях.


