Новий Apple AirTag отримав +50% до гучності та точності пошуку речей

27.01.26

Apple AirTag

 

Вперше за 5 років з моменту виходу оригінальної версії Apple представила нове покоління AirTag – розумного трекера, який допомагає користувачам відстежувати та знаходити речі за допомогою Find My.

 

Ключові оновлення включають новий чип Bluetooth, який збільшує радіус дії (без уточнення конкретних цифр), а також чіп Ultra Wideband, як в iPhone 17 і iPhone Air. Він покращив точність визначення відстані на 50% порівняно з першим поколінням. Йдеться про функцію Precision Finding, доступну на Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 і новіших пристроях.

 

Крім того, новий AirTag отримав удвічі гучніший динамік з оновленим звуком – сигнал пристрою буде чутний на відстані на 50% більше, ніж у попередньої моделі.

 

В іншому друге покоління AirTag практично не відрізняється від оригіналу: збережено той же дизайн, а для живлення, як і раніше, використовується батарейка-пігулка CR2032, якої вистачає приблизно на рік роботи до необхідності заміни.

 

Ціна AirTag стартує із $29. Також доступний комплект із чотирьох пристроїв за $99 та брелок AirTag FineWoven за $35, який пропонується у кольорах Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss та Black та підтримує гравіювання ініціалів. Пристрій сумісний з iPhone на iOS 26 та новіше, а також з iPad на iPadOS 26 або пізніших версіях.


