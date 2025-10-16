Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же

Apple официально анонсировала 14-дюймовый MacBook Pro, главной особенностью которого стал новейший процессор Apple M5. Компания заявляет, что M5 — самый производительный чип в мире для многопоточных вычислений, а также значительно ускоряет работу локальных моделей искусственного интеллекта и графические задачи.

Ноутбук обеспечивает до 24 часов автономной работы, что на 4 часа больше, чем у MacBook Pro на M1. Объем SSD увеличен до 4 ТБ (ранее максимум был 2 ТБ), а оперативная память теперь доступна в вариантах на 16, 24 и 32 ГБ. В корпусе сохранился широкий набор портов: три USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, полноразмерный слот SDXC, разъём для наушников 3,5 мм и магнитный разъём питания MagSafe 3.

Apple MacBook Pro M5 оснащён дисплеем Liquid Retina XDR с опцией нанотекстурного покрытия за дополнительную плату $150, 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage и системой из шести динамиков.

Особенности процессора Apple M5

10-ядерный GPU нового поколения с встроенным Neural Accelerator в каждом ядре —

производительность выше на 20% по сравнению с M4 и в 6 раз выше, чем у M1.

Графика мощнее в 1,6 раза, чем у M4, и в 6,8 раза, чем у M1.

16-ядерный Neural Engine — ускорение обработки локальных AI-задач до 3,5 раз относительно M4 и до 7,7 раз относительно M1.

10-ядерный CPU обеспечивает на 20% больше многопоточной производительности.

SSD стал в 2 раза быстрее, чем в модели с M4.

Пропускная способность памяти выросла до 153 ГБ/с (против 120 ГБ/с у M4).

Характеристики 14″ MacBook Pro M5

До 24 часов автономной работы (на 4 часа больше, чем у моделей с M1).

Дисплей Liquid Retina XDR с опцией нанотекстурного покрытия (+$150).

Оперативная память: 16, 24 или 32 ГБ (+$200 и +$400 соответственно).

SSD: базовый объём 512 ГБ, максимальный — 4 ТБ (ранее максимум — 2 ТБ).

Камера: 12 МП с поддержкой Center Stage.

Аудиосистема: шесть динамиков.

Порты: 3× USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудиоразъём, MagSafe 3.

Поддержка Apple Intelligence.

ОС: macOS Tahoe.

Цена и доступность

Предзаказы на MacBook Pro M5 (14″) стартовали сегодня, а официальные продажи начнутся 22 октября. Стартовая цена в США — $1599 (без налогов) за версию 16 ГБ / 512 ГБ и стандартный дисплей без антивбликового покрытия. Доступные цвета: чёрный (Space Black) и серебристый (Silver).