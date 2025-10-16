Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж16.10.25
Apple офіційно анонсувала 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став найновіший процесор Apple M5. Компанія заявляє, що M5 — найпродуктивніший чіп у світі для багатопоточних обчислень, а також значно прискорює роботу локальних моделей штучного інтелекту та графічних завдань.
Ноутбук забезпечує до 24 години автономної роботи, що на 4 години більше, ніж у MacBook Pro на M1. Об’єм SSD збільшений до 4 ТБ (раніше максимум був 2 ТБ), а оперативна пам’ять тепер доступна у варіантах на 16, 24 та 32 ГБ. У корпусі зберігся широкий набір портів: три USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, повнорозмірний слот SDXC, роз’єм для навушників 3,5 мм та магнітний роз’єм живлення MagSafe 3.
Apple MacBook Pro M5 оснащений дисплеєм Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття за додаткову плату $150, 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage та системою шести динаміків.
Особливості процесора Apple M5
- 10-ядерний GPU нового покоління з вбудованим Neural Accelerator в кожному ядрі — продуктивність вище на 20% порівняно з M4 і в 6 разів вище, ніж у M1.
- Графіка потужніша в 1,6 раза, ніж у M4, і в 6,8 раза, ніж у M1.
- 16-ядерний Neural Engine — прискорення обробки локальних AI-завдань до 3,5 разів щодо M4 і до 7,7 разів щодо M1.
- 10-ядерний CPU забезпечує на 20% більше багатопоточної продуктивності.
- SSD став у 2 рази швидше, ніж у моделі з M4.
- Пропускна здатність пам’яті зросла до 153 ГБ/с (проти 120 ГБ/с у M4).
Характеристики 14″ MacBook Pro M5
- До 24 годин автономної роботи (на 4 години більше, ніж у моделей з M1).
- Дисплей Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття (+$150).
- Оперативна пам’ять: 16, 24 або 32 ГБ (+$200 і +$400 відповідно).
- SSD: базовий об’єм 512 ГБ, максимальний – 4 ТБ (раніше максимум – 2 ТБ).
- Камера: 12 МП з підтримкою Center Stage.
- Аудіосистема: шість динаміків.
- Порти: 3× USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудіороз’єм, MagSafe 3.
- Підтримка Apple Intelligence.
- ОС: macOS Tahoe.
Ціна та доступність
Замовлення на MacBook Pro M5 (14″) стартували сьогодні, а офіційні продажі почнуться 22 жовтня. Стартова ціна в США – $1599 (без податків) за версію 16 ГБ / 512 ГБ і стандартний дисплей без антибликового покриття.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж Apple ноутбук
Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з новим чіпом M5 – найпотужнішим процесором в історії компанії
Укрпошта анонсувала запуск своєї мережі пошти. Перші 100 з’являться до кінця року події в Україні пошта
“Укрпошта” оголосила про створення власної мережі поштоматів, які поступово з’являться по всій Україні
Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж
Google дозволить приховати рекламу у пошуку
IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає
Магазин програм Pebble знову починає працювати
HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць
Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24
Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит
Microsoft припиняє підтримку Windows 10
Дослідження: Wi-Fi може точно ідентифікувати людей у просторі
Pixel Watch 4 виявилися найбільш ремонтопридатним смарт годинником