Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж

Apple офіційно анонсувала 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став найновіший процесор Apple M5. Компанія заявляє, що M5 — найпродуктивніший чіп у світі для багатопоточних обчислень, а також значно прискорює роботу локальних моделей штучного інтелекту та графічних завдань.

Ноутбук забезпечує до 24 години автономної роботи, що на 4 години більше, ніж у MacBook Pro на M1. Об’єм SSD збільшений до 4 ТБ (раніше максимум був 2 ТБ), а оперативна пам’ять тепер доступна у варіантах на 16, 24 та 32 ГБ. У корпусі зберігся широкий набір портів: три USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, повнорозмірний слот SDXC, роз’єм для навушників 3,5 мм та магнітний роз’єм живлення MagSafe 3.

Apple MacBook Pro M5 оснащений дисплеєм Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття за додаткову плату $150, 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage та системою шести динаміків.

Особливості процесора Apple M5

10-ядерний GPU нового покоління з вбудованим Neural Accelerator в кожному ядрі — продуктивність вище на 20% порівняно з M4 і в 6 разів вище, ніж у M1.

Графіка потужніша в 1,6 раза, ніж у M4, і в 6,8 раза, ніж у M1.

16-ядерний Neural Engine — прискорення обробки локальних AI-завдань до 3,5 разів щодо M4 і до 7,7 разів щодо M1.

10-ядерний CPU забезпечує на 20% більше багатопоточної продуктивності.

SSD став у 2 рази швидше, ніж у моделі з M4.

Пропускна здатність пам’яті зросла до 153 ГБ/с (проти 120 ГБ/с у M4).

Характеристики 14″ MacBook Pro M5

До 24 годин автономної роботи (на 4 години більше, ніж у моделей з M1).

Дисплей Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття (+$150).

Оперативна пам’ять: 16, 24 або 32 ГБ (+$200 і +$400 відповідно).

SSD: базовий об’єм 512 ГБ, максимальний – 4 ТБ (раніше максимум – 2 ТБ).

Камера: 12 МП з підтримкою Center Stage.

Аудіосистема: шість динаміків.

Порти: 3× USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудіороз’єм, MagSafe 3.

Підтримка Apple Intelligence.

ОС: macOS Tahoe.

Ціна та доступність

Замовлення на MacBook Pro M5 (14″) стартували сьогодні, а офіційні продажі почнуться 22 жовтня. Стартова ціна в США – $1599 (без податків) за версію 16 ГБ / 512 ГБ і стандартний дисплей без антибликового покриття.