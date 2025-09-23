Новые модели EcoFlow емкостью 288 Вт·ч весят менее 3-х килограмм

Компания EcoFlow представила в Европе новую линейку портативных зарядных станций серии Trail. До этого устройства уже появились в продаже в США, а в европейских странах они станут доступны с 22 сентября.

Базовая модель EcoFlow Trail 200 DC оснащена аккумулятором LFP ёмкостью 192 Вт·ч и обеспечивает мощность до 220 Вт. Она получила один USB-C порт на 140 Вт, ещё один USB-C на 100 Вт и два USB-A по 12 Вт. Все USB-C поддерживают как вход, так и выход. Станция весит всего 1,8 кг, а для удобной переноски предусмотрена тканевая ручка.

Версия EcoFlow Trail 300 DC имеет увеличенный аккумулятор LFP ёмкостью 288 Вт·ч и выходную мощность до 300 Вт. В числе нововведений — автомобильный выход на 120 Вт, а также замена одного из USB-C 100 Вт на более мощный 140 Вт. Вес устройства составляет 2,6 кг.

Флагман серии — EcoFlow Trail Plus 300 DC. При той же ёмкости аккумулятора (288 Вт·ч), он построен на технологии NCM, что позволило снизить вес до 2,3 кг. Мощность также достигает 300 Вт, но есть ряд отличий: устройство получило третий USB-C на 140 Вт, а также съёмный кабель 140 Вт, который одновременно выполняет функцию ручки. Кроме того, модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth для дистанционного управления через приложение EcoFlow.

Компания пока не раскрыла европейские цены, однако американские расценки дают ориентир:

Trail 200 DC — $199,99 (примерно €170),

Trail 300 DC — $249,99 (примерно €212),

Trail Plus 300 DC — $299,99 (примерно €255).