Новые чипы, старая маркировка. AMD выпускает процессоры Ryzen 100 и 10

AMD снова изменяет систему маркировки своих мобильных процессоров и возвращает к употреблению обозначения, которые пользователям уже приходилось видеть раньше. Наряду с действующими семействами компания вводит две новые серии – Ryzen 100 и Ryzen 10.

Последние несколько лет производитель постепенно переходил на обновленную нотацию, где процессоры для ноутбуков разделены на линейки Ryzen 200 и Ryzen 300. Первая соответствует семействам Hawk Point и Phoenix, вторая – Strix Point и Krackan. Теперь к ним присоединяется еще одна группа решений, которая на самом деле не полностью новая.

Что внутри AMD Ryzen 100 и 10?

Под обозначением Ryzen 100 фактически возвращаются чипы на архитектуре Zen3+, известные по сериям Ryzen 6000 и Ryzen 7035. В то же время модельный ряд Ryzen 10 охватывает менее производительные процессоры Mendocino на базе Zen2, ориентированные на доступные системы.

Одним из видных представителей свежей нумерации AMD стал Ryzen 7 170. По характеристикам он размещается между Ryzen 7 6800U и Ryzen 7 6800H: получает стандартный тепловой пакет 28 Вт, восемь ядер Zen3+ и графику Radeon 680M. Платформа поддерживает память DDR5 и сокет FP7-R2, используемый в современных ноутбуках.

В спецификациях некоторых моделей легко узнать почти полные аналоги уже выпущенных процессоров, таких как AMD Ryzen 6800H и Ryzen 7 7735H. Серия Ryzen 10, в свою очередь, состоит из четырехъядерных решений Zen2 с поддержкой LPDDR5. Модели Ryzen 3 30 и Ryzen 3 40 комплектуются встроенной графикой Radeon 610 с двумя вычислительными блоками.

В итоге вместо маркировки типа Ryzen 7 7735U или Ryzen 7 7735HS на новых ноутбуках пользователи увидят обозначения Ryzen 7 170 или Ryzen 7 160. Подобный переход уже знаком потребителям, ведь Intel также применяет схему с индексами наподобие Cor0 или Cor0 поколений.