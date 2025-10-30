Нові чіпи, старе маркування. AMD випускає процесори Ryzen 100 та 1030.10.25
AMD знову змінює систему маркування своїх мобільних процесорів та повертає до вживання позначення, які користувачам уже доводилося бачити раніше. Поряд із діючими сімействами компанія вводить дві нові серії – Ryzen 100 та Ryzen 10.
Останні кілька років виробник поступово переходив на оновлену нотацію, де процесори для ноутбуків розділені на лінійки Ryzen 200 та Ryzen 300. Перша відповідає сімействам Hawk Point та Phoenix, друга – Strix Point та Krackan. Тепер до них приєднується ще одна група рішень, яка насправді не є повністю новою.
Що всередині AMD Ryzen 100 та 10?
Під позначкою Ryzen 100 фактично повертаються чіпи на архітектурі Zen3+, відомі за серіями Ryzen 6000 та Ryzen 7035. У той самий час модельний ряд Ryzen 10 охоплює менш продуктивні процесори Mendocino з урахуванням Zen2, орієнтовані доступні системи.
Одним із відомих представників свіжої нумерації AMD став Ryzen 7 170. За характеристиками він розміщується між Ryzen 7 6800U та Ryzen 7 6800H: отримує стандартний тепловий пакет 28 Вт, вісім ядер Zen3+ та графіку Radeon 680M. Платформа підтримує пам’ять DDR5 та сокет FP7-R2, що використовується у сучасних ноутбуках.
У специфікаціях деяких моделей легко дізнатись майже повні аналоги вже випущених процесорів, таких як AMD Ryzen 6800H та Ryzen 7 7735H. Серія Ryzen 10, у свою чергу, складається із чотирьохядерних рішень Zen2 з підтримкою LPDDR5. Моделі Ryzen 3 30 та Ryzen 3 40 комплектуються вбудованою графікою Radeon 610 з двома обчислювальними блоками.
У результаті замість маркування типу Ryzen 7 7735U або Ryzen 7 7735HS на нових ноутбуках користувачі побачать позначення Ryzen 7 170 або Ryzen 7 160. Подібний перехід вже знайомий споживачам, адже Intel також застосовує схему з індексами на кшталт Cor0 або Cor0 поколінь.
