Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга  

Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга06.03.26
Компания анонсировала спортивные часы Amazfit Active 3 Premium. Модель ориентирована на бегунов и пользователей, которые совмещают кардионагрузки с силовыми тренировками. В версии Premium производитель сделал ставку на более прочные материалы корпуса и расширенные функции, сохранив устройство в среднем ценовом сегменте.
Титановый корпус и сапфировое стекло
Главное отличие версии Premium — материалы. Корпус выполнен из титанового сплава, экран закрыт сапфировым стеклом. Это повышает устойчивость к царапинам и ударам по сравнению со стандартными моделями.
Часы оснащены 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит. Производитель заявляет, что информация остается читаемой даже при ярком солнечном свете.
В комплект входит гибридный ремешок (кожа и фторкаучук). Он рассчитан как на тренировки, так и на повседневное использование.
Автономность заявлена на уровне до 14 дней в обычном режиме и до 25 дней при включенном энергосбережении. При активном использовании GPS подзарядка потребуется примерно через 24 часа.
Zepp OS 4 и ИИ-помощник
Модель работает под управлением Zepp OS 4. В системе интегрирован помощник Zepp Coach, который формирует тренировочные планы с учетом показателей восстановления и вариабельности сердечного ритма (HRV).
Среди функциональных возможностей:
- двухдиапазонный GPS для более точного позиционирования;
- поддержка Bluetooth-звонков благодаря встроенным микрофону и динамику;
- 4 ГБ встроенной памяти для хранения музыки и карт с офлайн-доступом;
- более 170 спортивных режимов;
- система BioTracker PPG для круглосуточного мониторинга состояния здоровья;
- функция BioCharge для оценки ежедневной готовности к нагрузкам.
Розничная цена Amazfit Active 3 Premium составляет 170 долларов. Модель доступна в белом, черном и синем цветах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга Amazfit умные часы
Часы Amazfit Active 3 Premium ориентированы на бегунов и пользователей, которые совмещают кардионагрузки с силовыми тренировками
Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi имитирует стиль съемки классических камер Leica M3 и M9 Leica Xiaomi смартфон фото
Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi оснащен дюймовым сенсором на 50 Мп и дополнительным 200-мегапиксельным телеобъективом с переменным фокусным расстоянием 75–100 мм.
Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга
Смартфон Leica Leitzphone от Xiaomi имитирует стиль съемки классических камер Leica M3 и M9
MWC 2026: Tecno показала смартфон Pova Neon с неоновой подсветкой и панелью AI E Ink
Gartner: сегмент ПК начального уровня исчезнет к 2028 году
Apple MacBook Neo с процессором от iPhone 16 Pro стоит $599
Starlink Mobile V2 — прямой 5G со смартфонов через спутники
Lenovo на MWC 2026: обнволенные ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5 и X13 Detachable с Intel Core Ultra
Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA
Представлен Apple MacBook Air 2026 на базе чипа M5 — вчетверо мощнее, с SSD на 512 ГБ
XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке
MWC 2026: Honor Robot Phone — смартфон с подвижной внешней камерой