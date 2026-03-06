Новые часы Amazfit Active 3 Premium получили более премиальный дизайн и больше функций мониторинга

Компания анонсировала спортивные часы Amazfit Active 3 Premium. Модель ориентирована на бегунов и пользователей, которые совмещают кардионагрузки с силовыми тренировками. В версии Premium производитель сделал ставку на более прочные материалы корпуса и расширенные функции, сохранив устройство в среднем ценовом сегменте.

Титановый корпус и сапфировое стекло

Главное отличие версии Premium — материалы. Корпус выполнен из титанового сплава, экран закрыт сапфировым стеклом. Это повышает устойчивость к царапинам и ударам по сравнению со стандартными моделями.

Часы оснащены 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит. Производитель заявляет, что информация остается читаемой даже при ярком солнечном свете.

В комплект входит гибридный ремешок (кожа и фторкаучук). Он рассчитан как на тренировки, так и на повседневное использование.

Автономность заявлена на уровне до 14 дней в обычном режиме и до 25 дней при включенном энергосбережении. При активном использовании GPS подзарядка потребуется примерно через 24 часа.

Zepp OS 4 и ИИ-помощник

Модель работает под управлением Zepp OS 4. В системе интегрирован помощник Zepp Coach, который формирует тренировочные планы с учетом показателей восстановления и вариабельности сердечного ритма (HRV).

Среди функциональных возможностей:

двухдиапазонный GPS для более точного позиционирования;

поддержка Bluetooth-звонков благодаря встроенным микрофону и динамику;

4 ГБ встроенной памяти для хранения музыки и карт с офлайн-доступом;

более 170 спортивных режимов;

система BioTracker PPG для круглосуточного мониторинга состояния здоровья;

функция BioCharge для оценки ежедневной готовности к нагрузкам.

Розничная цена Amazfit Active 3 Premium составляет 170 долларов. Модель доступна в белом, черном и синем цветах.