Новий годинник Amazfit Active 3 Premium отримав більш преміальний дизайн і більше функцій моніторингу  

Новий годинник Amazfit Active 3 Premium отримав більш преміальний дизайн і більше функцій моніторингу06.03.26
Компанія анонсувала спортивний годинник Amazfit Active 3 Premium. Модель орієнтована на бігунів та користувачів, які поєднують кардіонавантаження з силовими тренуваннями. У версії Premium виробник зробив ставку на міцніші матеріали корпусу та розширені функції, зберігши пристрій у середньому ціновому сегменті.
Титановий корпус та сапфірове скло
Головна відмінність версії Premium – матеріали. Корпус виконаний із титанового сплаву, екран закритий сапфіровим склом. Це підвищує стійкість до подряпин та ударів у порівнянні зі стандартними моделями.
Годинник оснащений 1,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 3000 ніт. Виробник заявляє, що інформація залишається читаною навіть за яскравого сонячного світла.
У комплект входить гібридний ремінець (шкіра та фторкаучук). Він розрахований як на тренування, так і повсякденне використання.
Автономність заявлена на рівні до 14 днів у звичайному режимі та до 25 днів при включеному енергозбереженні. При активному використанні GPS підзарядка потрібно приблизно через 24 години.
Zepp OS 4 та ШІ-помічник
Модель працює під керуванням Zepp OS 4. У системі інтегрований помічник Zepp Coach, який формує тренувальні плани з урахуванням показників відновлення та варіабельності серцевого ритму (HRV).
Серед функціональних можливостей:
- двохдіапазонний GPS для більш точного позиціонування;
- підтримка Bluetooth-дзвінків завдяки вбудованому мікрофону та динаміку;
- 4 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання музики та карток з офлайн-доступом;
- більше 170 спортивних режимів;
- система BioTracker PPG для цілодобового моніторингу стану здоров’я;
- функція BioCharge для оцінки щоденної готовності до навантажень.
Роздрібна ціна Amazfit Active 3 Premium складає 170 доларів. Модель доступна в білому, чорному та синьому кольорах.
