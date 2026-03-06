Новий годинник Amazfit Active 3 Premium отримав більш преміальний дизайн і більше функцій моніторингу

Компанія анонсувала спортивний годинник Amazfit Active 3 Premium. Модель орієнтована на бігунів та користувачів, які поєднують кардіонавантаження з силовими тренуваннями. У версії Premium виробник зробив ставку на міцніші матеріали корпусу та розширені функції, зберігши пристрій у середньому ціновому сегменті.

Титановий корпус та сапфірове скло

Головна відмінність версії Premium – матеріали. Корпус виконаний із титанового сплаву, екран закритий сапфіровим склом. Це підвищує стійкість до подряпин та ударів у порівнянні зі стандартними моделями.

Годинник оснащений 1,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 3000 ніт. Виробник заявляє, що інформація залишається читаною навіть за яскравого сонячного світла.

У комплект входить гібридний ремінець (шкіра та фторкаучук). Він розрахований як на тренування, так і повсякденне використання.

Автономність заявлена ​​на рівні до 14 днів у звичайному режимі та до 25 днів при включеному енергозбереженні. При активному використанні GPS підзарядка потрібно приблизно через 24 години.

Zepp OS 4 та ШІ-помічник

Модель працює під керуванням Zepp OS 4. У системі інтегрований помічник Zepp Coach, який формує тренувальні плани з урахуванням показників відновлення та варіабельності серцевого ритму (HRV).

Серед функціональних можливостей:

двохдіапазонний GPS для більш точного позиціонування;

підтримка Bluetooth-дзвінків завдяки вбудованому мікрофону та динаміку;

4 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання музики та карток з офлайн-доступом;

більше 170 спортивних режимів;

система BioTracker PPG для цілодобового моніторингу стану здоров’я;

функція BioCharge для оцінки щоденної готовності до навантажень.

Роздрібна ціна Amazfit Active 3 Premium складає 170 доларів. Модель доступна в білому, чорному та синьому кольорах.