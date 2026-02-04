Новая почта поможет довезти чемоданы до вокзала  

Новая почта поможет довезти чемоданы до вокзала04.02.26
«Новая почта» запустила услугу «Свободные руки». Путешественники смогут отправить багаж прямо из отеля в нужную точку назначения — например, в отделение или почтомат рядом с вокзалом.
Компания сообщает, что оформить доставку можно непосредственно на рецепции отеля. Сначала клиент сканирует QR-код, после чего оформляет отправление в мобильном приложении «Новой почты». Администратор выдает багажную бирку, а чемодан оставляют на рецепции для дальнейшей пересылки. Забрать багаж можно в отделении, почтомате или через курьера по указанному адресу. Отслеживание отправления доступно в приложении.
«Новая почта» запустила сервис «Свободные руки»: доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Багаж, оформленный до 12:00, отправляют в тот же день. Вес одной единицы не должен превышать 32 кг (как фактический, так и объемный). В рамках одной экспресс-накладной можно передать до пяти единиц багажа. Стоимость базовой услуги составляет ₴399. Дополнительно доступны упаковка и объявление ценности: для сумм до ₴5 000 действует фиксированная комиссия, а для большей стоимости — 0,5% от общей суммы.
Для владельцев карт Mastercard World Elite и World Black Edition, выпущенных украинскими банками, временно действует специальное предложение. Доставка багажа через «Свободные руки» будет бесплатной, если оформление выполнено через QR-код в отеле, а оплата произведена соответствующей картой. Акция продлится до 31 марта 2026 года.
Тарифы нового сервиса «Новой почты»
На данный момент услуга доступна в 42 отелях. В основном это заведения в западных регионах Украины, а также несколько отелей в Киеве, Одессе, Днепре и Житомире. Узнать конкретные адреса можно на сайте компании, открыв вкладку «Отели, в которых доступна услуга».
