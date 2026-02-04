Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу  

Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу04.02.26
“Нова пошта” запустила послугу “Вільні руки”. Мандрівники зможуть відправити багаж прямо з готелю в потрібну точку призначення, наприклад, у відділення або поштамати поруч із вокзалом.
Компанія повідомляє, що оформити доставку можна на рецепції готелю. Спочатку клієнт сканує QR-код, після чого оформляє відправлення в мобільному додатку Нової пошти. Адміністратор видає багажну бирку, а валізу залишають на рецепції для подальшого пересилання. Забрати багаж можна у відділенні, поштоматі чи через кур’єра за вказаною адресою. Відстеження надсилання доступне в програмі.
«Нова пошта» запустила сервіс «Вільні руки»: доставка багажу на вокзали від 399 грн
Багаж, оформлений до 12:00, відправляють того ж дня. Вага однієї одиниці не повинна перевищувати 32 кг (як фактична, так і об’ємна). В рамках однієї експрес-накладної можна передати до 5 одиниць багажу. Вартість базової послуги складає ₴399. Додатково є упаковка та оголошення цінності: для сум до ₴5 000 діє фіксована комісія, а для більшої вартості — 0,5% від загальної суми.
Для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition, випущених українськими банками, тимчасово діє спеціальна пропозиція. Доставка багажу через «Вільні руки» буде безкоштовною, якщо оформлення виконано через QR-код у готелі, а оплата виконана відповідною карткою. Акція триватиме до 31 березня 2026 року.
Тарифи нового сервісу «Нової пошти»
На даний момент послуга доступна у 42 готелях. В основному це заклади у західних регіонах України, а також кілька готелів у Києві, Одесі, Дніпрі та Житомирі. Дізнатися конкретні адреси можна на сайті компанії, відкривши вкладку Готелі, в яких доступна послуга.
